Quizás una comunicación ineficiente y poco clara de los funcionarios a los argentinos, el apresuramiento de las autoridades en lograr la aprobación del Congreso de la reforma previsional, el debilitado apoyo ciudadano al Gobierno y la cada vez más profunda desconfianza hacía una gestión a la que le cuesta encontrar una fórmula mágica para el crecimiento, hacen a que se llegue a fin de año con un sabor agridulce en la garganta, lo que no significa perder las esperanzas de un futuro mejor.

Se ha avanzado, no hay dudas, pero aún falta mucho por hacer. Y ni que hablar de las promesas que no se cumplieron, aunque desde el poder central afirman que se está trabajando duro en ello.

Un tema que es grave y duele es el de los jubilados, peor aún después de la criticada y cuestionada reforma previsional, cuyo tratamiento en el Congreso generó virulentos incidentes.

Cómo no preocuparse y uno se apene al saber que casi la mitad -47,5%- de los jubilados y pensionados que vive en el conurbano bonaerense dice que sus ingresos no les alcanza para cubrir los consumos básicos mensuales. Son un poco más de 670.000 personas mayores que no pueden sostener los patrones de consumo que juzgan mínimos para su subsistencia. Los más afectados son las mujeres.

Los datos corresponden a un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) que analiza la “Situación Previsional y la Capacidad de Subsistencia de las personas mayores del conurbano bonaerense”.

Ismael Bermúdez, en una nota en el diario Clarín, señala que el estudio realizado para la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, revela, además, que el 14,1% del total, unos 200.000 adultos mayores declaró tener “inseguridad alimenticia”, es decir, “reducción involuntaria de la porción de comida y/o percepción de experiencias de hambre por problemas económicos durante los últimos 12 meses”.

Otro indicador de la situación de las personas mayores es el recorte en medicamentos. Esta situación afecta al 19,7% de las personas mayores del Conurbano, siendo mayor en las mujeres (21,7%) y en los que tienen niveles educativos más bajos (24,2%).

La capacidad de ahorro de esta población adulta es más que restringida ya que alcanza a penas al 6,9% -unas 97.000 personas-. “Esta capacidad es levemente más alta en los varones (8,6%) y en quienes tienen niveles educativos más elevados (15,5%)”.

Agustín Salvia, Director del Observatorio, le dijo a Clarín que la población de personas mayores de 60 años en el Conurbano bonaerense está atravesada por iguales desigualdades que en el resto de la sociedad. Sin embargo, dado que en el Conurbano es donde se concentra en mayor medida la pobreza urbana, es también aquí donde la población de mayores de 60 años es más vulnerable que en otras ciudades del interior del país, y mucho más si la comparamos con la población de mayores de la Ciudad de Buenos Aires.

Por lo mismo, en el Conurbano es también donde las brechas de desigualdad son mayores al interior de este grupo poblacional. Destacan situaciones relativamente privilegiadas en materia de cobertura previsional, capacidad de ahorro, salud, seguridad alimentaria y de recreación a favor del vértice de la pirámide social entre las personas mayores con mayor educación, capital ahorrado y trayectorias laborales exitosas.

No se puede negar que la Argentina no está bien, y menos con el postergado sector de los jubilados.

A propósito el presidente Mauricio Macri aseguró que “el año que viene los abuelos van a cobrar más”. “Nosotros hemos establecido una nueva fórmula para ajustar las jubilaciones que les garantiza (a los jubilados) que van a estar protegidos frente a la inflación Y que el año que viene van a cobrar más. Van a crecer entre 4 y 6 por ciento más que la inflación y el otro año, de vuelta. Y el otro, de vuelta”. dijo.

¿Será así? No perdamos la esperanza, aunque las desigualdades en la sociedad sigan siendo una cruda realidad.