Mientras en Deportivo Mandiyú se espera por novedades en cuanto a incorporaciones o jugadores que no seguirán en la institución de cara a la fase de Reválida del Torneo Federal A, en algunos de los rivales del Albo ya se registraron algunas altas y bajas.

El primero en confirmar a sus dos incorporaciones del receso de fin de año es Guaraní Antonio Franco de Misiones, uno de los rivales directos en la puja por mantener la categoría y evitar el descenso al certamen Federal B.

La Franja misionera sumó al arquero Matías Gola y al delantero Gonzalo Gómez, en tanto que el guardameta Facundo Vera fue separado del plantel.

La dirigencia de Guaraní Antonio Franco ya comenzó a trabajar en lo que será la participación del equipo en la Reválida del Torneo Federal A, a disputarse desde febrero y donde tendrá la difícil tarea de mantener la categoría.

Con la continuidad de Miguel Salinas como entrenador de la Franja, a pesar de los problemas económicos, Guaraní ya usó los dos cupos para refuerzos que le permite el certamen para esta etapa.

El primero en llegar fue el arquero Matías Gola, de último paso por Huracán de Goya. Por su parte, en la ofensiva de la Franja arregló el delantero Gonzalo Gómez, proveniente de Kimberley de Mar Del Plata.

Ante la llegada de Gola para pelear el puesto de arquero junto a Ezequiel Navarro Montoya, la dirigencia del club misionero, en conjunto con el cuerpo técnico, tomó la determinación de separar del plantel al arquero Facundo Vera.

En Altos Hornos Zapla también se produjeron algunos movimientos, aunque no de los buenos, al menos para su entrenador Horacio Zingariello, a tal punto que está en duda la continuidad del DT.

El club jujeño no pudo lograr el objetivo de meterse en la segunda ronda del Federal A, por eso a partir de enero deberá afrontar la Reválida, etapa para la cual ya se dio a conocer que cinco jugadores, algunos de ellos titulares durante la primera etapa, no seguirán en la institución.

La lista de los jugadores que no seguirán en el conjunto de Palpalá está compuesta por el arquero Javier Colli, los volantes Marcos Brítez Ojeda, David Oltolina y los atacantes Jonathan Acosta y Francisco Ladogana.

Además, el próximo 29 de diciembre se llevarán a cabo en el club las elecciones para conformar la nueva Comisión Directiva y como única lista se presentó “Unidad Merengue”, que tiene como candidato a presidente a Marcelo Lizarraga.

Una vez realizadas las elecciones, el panorama del Merengue en cuanto a definiciones será más claro. Por lo pronto, tampoco está confirmada la continuidad de Horacio Zingariello como entrenador.

Por parte del club correntino no se dieron avances desde que comenzó el receso, pero la dirigencia y el cuerpo técnico deberán agilizar los sondeos y conversaciones con los dos delanteros que pretende el DT Pablo Suárez, dado que para el viernes 5 de enero está previsto el comienzo de la pretemporada.