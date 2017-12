Ante versiones que indicaban días atrás que la presidencia de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados recaería en un legislador del kirchnerismo, las asociaciones que nuclean a los criadores de Brangus, Angus y Limousin, manifestaron su desagrado por esta posibilidad que se maneja. “Estaríamos volviendo a un pasado del que solo quedan tristes recuerdos y el dolor frustrante de lo que hubiera podido ser y no fue”, señalaron en un comunicado desde la Asociación Argentina de Brangus.

La semana pasada sonó fuerte la posibilidad de que un diputado de la oposición, que sería del kirchnerismo, tome la presidencia de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Y no se hizo esperar la respuesta de algunas entidades del campo.

En este caso, fue la Asociación Argentina de Brangus la que dio a conocer un comunicado en el que hablan de “gran preocupación que uno de los sectores más productivos de la Argentina, motor fundamental de la economía de nuestro país, prescinda de un puente clave como lo es el parlamentario, dejando que sea presidido por dirigentes que abiertamente hicieron lo posible para perjudicar al campo y a quienes todos los días trabajan en él”.

En el escrito señalaron que “pretendemos seguir creciendo de forma sostenida. Producir, generar arraigo a las familias en el interior, puestos de trabajo genuino, ingreso de divisas; abasteciendo al mercado interno y la creciente demanda mundial de alimentos, esquema virtuoso que genera solo beneficios”.

Y consideraron que “pero para ello es necesario vincularse y gestionar canales positivos entre la dirigencia política y el sector al que pertenecemos, articulando de forma sustentable y armónica al sector público con el privado; si quienes presiden la Comisión de Agricultura son dirigentes con objetivos totalmente opuestos y con una visión política que ha dañado notablemente al campo, estaremos volviendo a un pasado del que solo quedan tristes recuerdos y el dolor frustrante de lo que hubiera podido ser y no fue”.

Por su parte, la Asociación Argentina de Angus también dio su punto de vista respecto a esta posibilidad, en un comunicado que se dio a conocer ayer.

“La Asociación Argentina de Angus expresa su preocupación por la elección de la presidencia de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. De acuerdo a las versiones que circularon los últimos días en diferentes medios de comunicación, el oficialismo resignaría la presidencia de Agricultura. Hay que considerar que quien presida la Comisión de Agricultura de Diputados podrá establecer la agenda del cuerpo y decidir el avance de los proyectos. Que estas atribuciones recaigan en legisladores que impulsaron y avalaron políticas contrarias a la producción agropecuaria, es algo que preocupa a los productores y empresarios del sector”.

En este aspecto, advirtieron que “esta situación podría agravar el actual escenario de la comisión, que en 2017 tuvo limitadas reuniones y ningún dictamen de Ley. Recordemos que el país necesita avanzar con proyectos importantes como las leyes de Seguros, Semillas, Fertilizantes y Buenas Prácticas, entre otras iniciativas que esperan un lugar en la agenda legislativa 2018”.

“Por este motivo, convocamos a los legisladores del oficialismo y de la oposición, junto a los funcionarios de Agroindustria del Poder Ejecutivo, a expresar la necesidad de que la Comisión de Agricultura de Diputados funcione adecuadamente en 2018, para contribuir a desarrollar el potencial agroindustrial de la Argentina”, concluye el escrito de Angus.