Buena campaña algodonera en el Chaco

El período de siembra de algodón culminó hoy en Chaco con alrededor de 110.000 hectáreas implantadas, equivalentes a un incremento de 37,5 por ciento respecto a la campaña anterior, informó el Ministerio de Producción provincial, indicó Télam.

El período de siembra se inicia el 1 de octubre y termina el 30 de noviembre pero por razones de “falta de humedad del suelo” en algunas zonas de la provincia los productores solicitaron la ampliación que se extendió primero hasta el 10 y luego hasta el 20 de diciembre, señaló la agencia.

La última decisión fue acordada en la última reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave), que se realizó la semana anterior en Presidencia Roque Sáenz Peña.

La Coprosave aclaró que “la prórroga establecida en la fecha de siembra de algodón no es una práctica agronómica recomendable para el productor, aunque en este caso se decidió darle curso al pedido formulado por distintos sectores, en atención a las dificultades generadas por la falta de lluvias en la región”.

Las entidades representantes de productores manifestaron su preocupación “acerca de la cotización de los insumos para la lucha contra el picudo (trampas y feromonas), que aumentaron a raíz de la actualización del dólar se hace por medio del Banco del Chaco y no del Banco Nación como era anteriormente”.

Además, se reseñó que “se realizaron gestiones correspondientes para disminuir los aranceles de importación de feromonas y trampas al país, pero dese la AFIP no accedieron a este pedido”.

El Ministerio de Producción alertó que “la Dirección de Fiscalización y Control Fitosanitario informó a la mesa de COPROSAVE que el insecticida que se utilizaba en las trampas está prohibido en el Chaco, por lo que directamente se suspendió la venta de este producto”.