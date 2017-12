Desde hace varios meses se viene hablando sobre la posibilidad de tener un verano con pocas lluvias, en lo que climatológicamente podría ser denominado un fenómeno “Niña”. Estos son los pronósticos que maneja el Gobierno provincial para los primeros tres meses del año próximo, donde en algunas regiones de la provincia podría haber un déficit de precipitaciones de hasta un 40% respecto a la media histórica. Sumado a esta cuestión, el problema de los incendios rurales mantiene en vilo al interior, especialmente a los forestadores.

El Gobierno provincial, a través de los ministerios de Producción y Seguridad, presentó la semana pasada la información que está manejando respecto al pronóstico climático para los próximos meses. Y podría decirse que, siempre según la información que maneja el Gobierno, pasaríamos de un año con mucha lluvia, a una temporada de precipitaciones bastante por debajo de lo normal.

La información es puesta a disposición de los productores y la ciudadanía en general, con el fin de facilitar la toma de decisiones. Inversiones, movimientos de hacienda, infraestructura, son algunas de las cuestiones que pasan hoy por la cabeza del productor correntino, ante un escenario que plantea un déficit de lluvia de hasta un 40% en el mes de febrero y marzo, para algunas zonas de la provincia.

“Al igual que años anteriores, repetimos esta metodología, a través de pronósticos a corto, mediano y largo plazo, para ir poniendo la información a disposición del sector privado y el sector público, para que se pueda utilizar para adelantarse a algunas decisiones”, explicó Jorge Fedre, subsecretario de Producción de la provincia. El funcionario recordó que “en su momento anticipamos el exceso de lluvias que se venía, y eso permitió planificar mejor las respuestas para ese evento”.

Respecto a la información que vienen manejando desde el área productiva del Gobierno provincial, Fedre comentó que “en este caso estamos viendo una probabilidad de lluvias por debajo de lo normal, sobre todo en los meses de febrero y marzo. Sumado a eso, el gran volumen de material vegetal que hay en los campos puede ser una condición para que haya incendios rurales, que ya se vienen dando muy seguido” (ver aparte).

Sobre los efectos que podría acarrar en el campo este déficit de lluvias previsto para los próximos meses, el subsecretario de Producción estimó que “si vamos al cultivo de arroz, puede beneficiar a la época de cosecha, para tener buen piso y poder cosechar; y además pensar la campaña siguiente con un laboreo mínimo o siembra directa”. A su vez, sobre la actividad ganadera sostuvo que “se está saliendo de un invierno que dejó pasto, por ahí no en las mejores condiciones nutricionales, pero algo de pasto hay”.

En concreto, se viene un verano con poca lluvia, y en algunos lugares, el déficit será importante. “Comparando el pronóstico con la media histórica de la provincia, ya el mes de diciembre fue un 25% a 30% menor que los niveles normales”, explicó Fedre, quien además detalló que “en enero no habría tanta diferencia, salvo en la región Centro-Sur. Y febrero y marzo, en general toda la provincia, vamos a tener precipitaciones por debajo de lo normal, en alrededor del 40%”.

No obstante a estas cuestiones, el funcionario del Ministerio de Producción explicó que “esto se tiene que ir actualizando, y el productor y el Estado provincial tienen que ir siguiendo si se consolida esta tendencia. Es algo que al día de hoy nos hace prestar atención, y vamos a continuar con esta información, para que sea de ayuda a los productores para la toma de decisiones”.

Centro-Sur

Si bien el déficit de lluvias se estima para todo el territorio correntino, la información que maneja el Ministerio de Producción sostiene que la región Centro-Sur de Corrientes es el área a tener más en cuenta. “Es típico de un año ‘Niña’, con lluvias por debajo de lo normal en esta región, ya que se encuentra cercana a la región agrícola nacional, donde se daría también esta situación”, señaló Fedre.