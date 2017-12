Por las altas temperaturas de la temporada, sumadas a la falta de lluvias que ya comenzó a sentirse, la probabilidad de ocurrencia de incendios rurales es cada vez mayor, y una gran preocupación para las empresas forestadoras de Corrientes. Durante el mes de diciembre, los incendios alcanzaron la misma superficie que en el verano pasado.

La prevención de incendios rurales en Corrientes se encuentra bajo la órbita de la Dirección de Recursos Forestales (DRF), que depende del Ministerio de Producción. Esta área elabora diariamente un índice de riesgo de incendio rural, que en su informe de ayer era alto y extremo, según las regiones de la provincia.

El titular de la DRF, Roberto Rojas, se mostró preocupado por la situación, y en todo momento remarcó que la mejor prevención es no manejar fuego en estas condiciones. “Tenemos una perspectiva complicada en cuanto al déficit de lluvias y temperaturas altas, lo que va a crear condiciones propicias para la ocurrencia y propagación de incendios rurales”, explicó el funcionario provincial.

En este sentido, durante el mes de diciembre se produjeron varios incendios, que alcanzaron áreas forestadas, principalmente en la costa del río Uruguay. “Desde el 5 de diciembre comenzaron los incendios en la costa del Uruguay, donde básicamente se trabajó con brigadas privadas de las empresas, los bomberos voluntarios y también movilizamos los aviones hidrantes que tenemos a disposición”, explicó Rojas.

No obstante al trabajo de combate, el titular de la DRF explicó que “las condiciones climáticas eran extremas, con temperaturas de casi 40º C, vientos de hasta 30 kilómetros por hora, baja humedad. Eso hizo que sea muy complicado controlar. El resultado fueron alrededor de 3.300 hectáreas quemadas en esos días, de forestación. Y a eso hay que sumarle áreas de pastizales y bañados: en total se quemaron 7.500 hectáreas, además de infraestructura en los campos”, explicó.

Sobre el inicio de estos incendios, se sabe que en la gran mayoría de los casos está la mano del hombre. “Las quemas de pastizales o de basura, suelen descontrolarse en cualquier momento, al tener tanto material combustible y condiciones climáticas de este tipo; además, estar cerca de rutas es un factor que predispone, porque cualquier colilla de cigarrillos o vidrios, sumados a altas temperaturas y vientos, es muy factible el inicio de un incendio de este tipo”, explicó Rojas.

Actualmente, la provincia cuenta con tres aviones hidrantes, un avión vigía que vuela a mayor altura y coordina las acciones de todo el personal. “Y estamos en tratativas para conseguir dos aviones hidrantes más para la zona Sur, y un avión más para la zona Centro, y estaríamos cubierta toda la provincia”, explicó Rojas, quien agregó que “tenemos 16 pistas habilitadas con disponibilidad de agua para la recarga de los aviones, personal capacitado para realizar la carga, así que en ese sentido estamos bastante cubiertos”.

Por último, el funcionario llamó a “evitar el fuego, y si hay fuego, llamar al 100, o sea a los bomberos; ellos se encargan de todo lo que sea combate”.