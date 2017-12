Lázaro Báez criticó a Cristina Kirchner y afirmó que Macri "fue muy inteligente"

El empresario detenido en Ezeiza aseguró, además, que ve la ex presidenta "muy preocupada" por la situación judicial que afronta.

(Telam) El empresario kirchnerista vinculado a la obra pública Lázaro Báez elogió hoy la gestión de Néstor Kirchner, criticó a la senadora Cristina Fernández al considerar que “tiene que cambiar si quiere ser la conductora del país”, y, al mismo tiempo, reconoció que el presidente Mauricio Macri “fue muy inteligente al dividir al peronismo”.

A casi dos años de su detención, acusado por lavado de dinero y enriquecimiento mediante la obra pública, Báez realizó una entrevista desde el penal de Ezeiza con el sitio digital Infobae, en la que contó detalles de su relación con los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner y sus inicios como contratista del Estado en la obra pública; opinó sobre el Gobierno y la situación judicial de la ex mandataria y varios ex funcionarios kirchneristas.

En la biblioteca del penal de Ezeiza, Báez apuntó contra la ex mandataria, a la que llamó “la esposa de un amigo (Nésor Kirchner)” y además consideró: “A Cristina Kirchner la veo muy preocupada", en referencia a la situación judicial que tiene la actual senadora nacional, ya que pesa sobre ella un procesamiento con un pedido de desafuero para su posterior detención dictado por el juez federal Claudio Bonadio en la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA.

Báez, quien se autodefinió como “empresario”, remarcó: “Yo era amigo de Néstor Kirchner. Cristina era la señora de mi amigo. Son cosas distintas. Yo nunca fui testaferro de los Kirchner.

Siempre estuve agradecido de que mi amigo me diera trabajo. A mí no me regalaron bancos ni fichas”, aclaró.