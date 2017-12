CFK en Senado: "Los fueros no son de los legisladores, son del Parlamento"

"No hace falta convocar a comisión para tratar mi desafuero", lanzó la senadora. Además, qué respondió a Bonadio sobre el fallo sobre el Memorándum con Irán.

En el comienzo del tratamiento por el Presupuesto 2018 y de la reforma tributaria en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra el reciente fallo del juez Claudio Bonadio y además contra quienes los senadores que avalaron el pedido de desafuero de la Cámara alta.

"El día 7 de diciembre, Bonadio firmó una resolución por la cual me imputa el delito de traición a la patria y también el de encubrimiento del atentado a la AMIA. Con una celeridad que sería buena para todos los casos, el mismo ingresa en este cuerpo el pedido de desafuero por le delito de traición a la patria. Antes de ingresar a la cuestión de privilegio, me gustaría hacer unas aclaraciones, en virtud de algunas declaraciones o posturas que no hacen mas que contribuir a lo que constituye un claro avasallamiento del país", comenzó por argumentar la senadora en un discurso que se extendió por más de 20 minutos superando los límites reglamentarios del Parlamento.

Y agregó: "Escuché a senadores del oficialismo que hay que constituir la comisión para tratar el desafuero de la senadora y en marzo se expediría. No hace falta constituir la comisión porque la reforma de la ley de desafueros es una ley que establece un procedimiento reglamentario pero que no necesariamente es el que se debe llevar a cabo. Cualquier cuestión puede ser tratado con la habilitación de los dos tercios".

"La intencionalidad clarar es un argumento que a poco de explorar en él se derrumba. Esta Cámara puede tratar el desafuero y cualquier otra cuestión. La conformación o no de la Comisión de Asuntos Constitucionales no es necesaria", analizó.

"La segunda aclaración", dijo, "tiene que ver con algo que se difundió en todos los medios oficialistas o afines al Gobierno que tiene que ver con lo que habría sido mi postura. Mientras presidí la comisión de Asuntos Constitucionales se trataron tres desafueros".

Y agregó sobre el fallo de Bonadio: "La tercera cosa que quiero decir es que los fueros no son de los legisladores, son del cuerpo, del Parlamento. Los fueros no pueden ser renunciados por ningún legislador. Custodian la representación que tiene este Poder. Hay una utilización del Poder Judicial para estigmatizar. Un instrumento público estatal como es un Memorándum de Entendimiento firmado de acuerdo a las atribuciones que marca la Constitución, que fue tratado por los legisladores que lo aprobaron".

"Un memorándum es un acto de carácter complejo, requiere la aprobación del Parlamento. Lo mismo pasó con el Memorandum de Qatar, señora presidenta. Creo que a raíz de los acontecimientos de las últimas semanas, y de las graves situaciones que vulneran la representación del Parlamento argentino además de persecución de dirigentes de la oposición, es vulnerar la representación que las instituciones tienen que tener".

Cristina hizo referencia a la foto de una banca vacía que llegó a sus manos. "Sacar una foto a alguien y amenazarlo me recuerdo a las imágenes de El Padrino. Vimos algo inédito. Creo que no tomaron dimensión. Se sentaron gobernadores y diputados y firmaron un comunicado donde decían que se comprometían a la firma en tal o cual sentido. Esto es alterar la voluntad de la representación popular".

"No me gusta nada su Gobierno", concluyó visiblemente molesta ante los reiterados avisos de Gabriela Michetti sobre el exceso del tiempo.

