Por el doctor Alejandro Aguilar (*)

Llegó el verano, los días se alargan y de a poco se incrementa el tiempo en que estás al aire libre. Esto te expone más al sol y a los elementos del medio ambiente. Algunas señales sobre tu estado pueden ayudarte a discernir si tenés algún problema y debés pedir ayuda a un especialista:

- Si persiste la congestión por más de 24-48hs o aparece secreción (moco). En este último caso podés estar frente a una respuesta alérgica o al principio de una conjuntivitis, en ambos casos consultá al especialista.

- Otro punto importante son las piletas, y su alto contenido en químicos para su conservación, especialmente el cloro, irritante de las mucosas por excelencia. No abras los ojos bajo el agua, enseñale los niños a no hacerlo, acostumbrate y creá el hábito en ellos de usar antiparras para toda actividad en natatorio.

- Si te entró arena en los ojos no desesperes. Nunca te refriegues, puede rayar tus ojos, efecto lija. Lavá con abundante agua, con el o los ojos bien abiertos. Hacelo por varios minutos.

Normalmente con un buen lavado, la arena sale de los ojos sin mayores complicaciones, y es normal que por unos minutos posteriores a la limpieza persista la sensación de “basurita” en el ojo, es algo normal que desaparece con el correr del tiempo, pero si la misma persiste, consultá al especialista.

-Te pusiste protección solar en la cara y te entró en los ojos. Arde e irrita, y mucho; pero generalmente no causa mayores problemas. Lo primero que hay que hacer es retirar todo la crema de la piel con un paño seco, y recién después lavar los ojos como con la arena. Si primero intentás lavar el ojo, lo que harás es introducir más crema de la piel al mismo, por lo que empeorará la situación.

Pirotecnia

En este sentido, y aunque parezca una verdad más que obvia, el mejor consejo es evitar su uso. Año tras año acuden a los consultorios personas que han sufrido lesiones en los ojos producto del uso de estos elementos. Una simple chispa de una aparentemente inofensiva “estrellita luminosa” puede causar una lesión seria en los ojos.

El otro detalle en relación a las fiestas de Fin de Año es el “descorche” de las bebidas burbujeantes. Durante los primeros días de enero, son muy frecuentes las consultas oftalmológicas por lesiones traumáticas oculares producto de una mal descorche. En este sentido evitá dirigir la punta de la botella y obviamente su tapón hacia vos en el momento de la apertura. Nunca lo hagas hacia otras personas y lo ideal es: con una mano iniciar el procedimiento de apertura y con la palma de la otra cubrir el tapón para que salga despedido.

Siempre hay que estar atento a las recomendaciones que año tras año se realizan desde el Gobierno, hospitales y medios de comunicación para evitar accidentes. Hay que tener en cuenta que el uso de los fuegos artificiales puede producir graves consecuencias auditivas o quemaduras graves, y algunas veces, ocasionan daños irreversibles.

(*) Alejandro Aguilar, doctor en Medicina Especialista en enfermedades de superficie ocular, fundador y ex presidente de la Sociedad Argentina de superficie ocular (MN 71395).

Si se sufre una quemadura leve:

• Lavar la zona lesionada con agua fría para calmar el dolor, frenar la acción calórica y disminuir el edema durante 5 minutos.

• No usar agua helada ni hielo.

• Cubrir la zona con paños limpios, toallas o sábanas y evitar el uso de algodón y alcohol.

• No deben colocarse cremas, pomadas, ungüentos caseros o medicinales ni cualquier tipo de desinfectante.

• No reventar las ampollas.

• Si se considera necesario, acudir al centro médico más cercano.

En caso de quemaduras graves:

• No cubrir la zona afectada con nada.

• No reventar las ampollas.

• No aplicar cremas, pomadas, ungüentos caseros o medicinales ni cualquier tipo de desinfectante.

• Nunca hay que quitarle la ropa al accidentado, menos aún si está pegada a la herida.

• Asistir al centro de salud más cercano.

Si se produce accidente con compromiso ocular:

• No hay que tocar ni realizar ninguna maniobra sobre los ojos.

• Cubrirlos con una gasa.

• Concurrir a un centro oftalmológico lo más rápido posible.