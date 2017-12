Por Melissa Kravit

A medida que el reloj marca la medianoche y el 2018 se acerca- y con él, nuevas oportunidades- , es tentador crear una lista de metas o promesas que nos ayuden a mejorar durante los próximos 365 días. En la mayoría de los casos, estos propósitos suelen estar condenados al fracaso. Sin embargo, ¿qué pasaría si transformaras este nuevo inicio en una gran oportunidad para conectarte con tu familia?

De este modo, desde familias con niños de todas las edades hasta parejas solas, todos podríamos beneficiarnos del apoyo mutuo a la hora de compartir nuestros propósitos, fortaleciendo así nuestras relaciones personales y familiares, y haciendo del 2018 el mejor año hasta la fecha.

“Los propósitos familiares de fin de año son una gran idea”, asegura la psicoterapeuta Amy Morin. “Marcarse un objetivo en familia enseña a los niños a apreciar qué son las metas personales y enfatiza la importancia de la automejora”, agrega.

Para propósitos familiares significativos, te ofrecemos algunas sugerencias sobre cómo empezar el 2018 con buen pie.

1. Implementa el día sin tecnología

Aléjate de las notificaciones, las maratones de Netflix, y todas las demás tentaciones digitales que nos distraen de construir conexiones significativas con los demás miembros de nuestra familia. Tanto adultos como niños pueden beneficiarse de compartir como mínimo una noche a la semana sin pantallas de por medio.

2. Preparen juntos una cena al mes

La cena tiene que servirse en la mesa, los almuerzos tienen que prepararse y, si te levantas pronto, hasta los desayunos pueden ser una oportunidad para reforzar vínculos familiares. Da a los niños pequeños tareas más fáciles, como ayudar a medir las cantidades, mezclar los ingredientes, y así los implicarás en el proceso de cocinar sin el riesgo de que puedan lastimarse.

3. Empieza un nuevo hobby

Quizás tu familia ya sea aficionada a correr o andar bicicleta, pero lo más probable es que cada miembro de la familia tenga su propia actividad. Una idea puede ser realizar algo juntos, las opciones pueden ser practicar tenis, acampar o remar. La idea es llevar adelante una actividad común con la que toda la familia se divierta.

4. Reducir estrés

Reflexiona sobre los aspectos que mayor estrés te hayan producido este 2017 y piensa en maneras de reducir o mitigar estos aspectos estresantes el año entrante. Asegúrate de que el bienestar y la relajación sean una prioridad para el 2018. “Deja que cada uno de los miembros de tu familia, incluido los niños, planifiquen una jornada de bienestar para el resto de la familia”, afirma Lori Lite, fundadora de Stress Free Kids.

5. Celebra los logros individuales

Comprométanse a celebrar los grandes logros, ya sean ascensos en el trabajo o que el más pequeño de casa haya aprendido a atarse los cordones de los zapatos, y tómenlos como una ocasión muy especial. Una sugerencia es que reflexionemos en lo que cada miembro de la familia ha logrado en 2017 y, a continuación, pensar en sugerencias sobre cómo ampliar esas aptitudes o volverlas a utilizar para obtener más logros.

6. Haz limpieza

¿Demasiadas cosas? Bienvenido al club. Si no tienes previsto hacer una limpieza general de tu casa y patio este enero, entonces intenta establecer un pequeño ritual familiar cada semana para deshacerte de todo aquello que ya no necesiten, ya sea un libro que puedas donar a una biblioteca local, ropa que no piensas usar más u otros objetos que deberían ir a la caneca del reciclaje.

