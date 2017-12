Serán pocos los estudiantes que rendirán hoy la mesa especial que implementó el Ministerio de Educación, para que estos puedan terminar la Secundaria antes de fin de año, y anotarse así en estudios del Nivel Superior. Directivos suponen que la convocatoria no fue total porque la medida se anunció recién el viernes, y la materia con más inscriptos fue Matemáticas.

Como forma de ayudar a los estudiantes de los últimos años a obtener su título secundario, el Ministerio de Educación resolvió el viernes pasado que hoy se habilite una mesa especial, para aquellos alumnos y alumnas que adeuden una materia. La medida, que alcanzaba a la enseñanza pública y privada, ofrecía a los jóvenes la posibilidad de inscribirse el martes pasado, e incluso las anotaciones se extendieron hasta ayer.

De igual manera, la convocatoria fue baja en relación a la cantidad de estudiantes que estaban habilitados para rendir en esta mesa extraordinaria. “Hubo una inscripción mínima, aunque hasta hoy (por ayer) todavía había tiempo para anotarse”, comentó a El Litoral la directora del Nivel Secundario del Ministerio, Mónica Alegre.

La funcionaria remarcó que si bien la medida alcanzaba a todas las escuelas secundarias, “hay algunas que no tuvieron estudiantes inscriptos”. “Si no tenemos la convocatoria deseada puede ser por la fecha: muchos chicos ya no se acercan a la escuela en esta semana, y prefieren dejar sus exámenes para febrero”, agregó.

Consultados por este medio, rectores de algunos colegios capitalinos señalaron que la implementación de una mesa especial a esta altura del año no es algo nuevo, ya que hubo una medida similar en ciclos lectivos anteriores. Asimismo, opinaron que se trata de algo positivo para los jóvenes, aunque algunas estimaron que el anuncio debió hacerse con un poco más de antelación, para que los estudiantes se preparen mejor, y para que los docentes no planifiquen sus vacaciones.

Por otra parte, el promedio de alumnos y alumnas anotados en los establecimientos consultados rondaba entre los 20.

Matemáticas

Si bien las materias para las que se anotaron los alumnos y alumnas eran variadas, en las escuelas consultadas hubo una en común: Matemáticas. Este dato confirma lo relevado por la última Evaluación Aprender, en cuyo informe se advirtió que, pese a las mejoras en varias asignaturas, los cálculos siguen siendo el aspecto más complicado para los adolescentes, y también para los niños y niñas del Nivel Primario.