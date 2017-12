No aclares que oscurece. Este es un refrán utilizado muy a menudo. Quiere decir que a veces es mejor no tratar de aclarar lo que pasó en cierta ocasión, porque si no, la embarrás más. En esta situación muchos creen que están haciendo un bien aclarando todo, pensando que la otra persona va a entender y no va a pensar mal cuando en realidad no es así.

Lo del técnico Jorge Sampaoli es un caso paradigmático, que no tiene perdón alguno, hecho que mereció el repudio de un amplio sector de la ciudadanía.

La actitud de Sampaoli con el agente de tránsito es indefendible por donde se la mire, más allá de cualquier ideología política, pero la simpatía que el actual director técnico de la Selección Argentina ha mostrado más de una vez por el kirchnerismo, provocó una reacción masiva de la gente afín al oficialismo que volvió a evidenciar que la grieta está más presente que nunca en la sociedad.

El hashtag #AndateSampaoli no tardó mucho tiempo en convertirse en tendencia gracias a los miles de tuits que piden la renuncia del casildense. La mayoría de las críticas apuntaban a la lamentable reacción que tuvo el DT con un policía que sólo cumplía con su trabajo, pero venían acompañadas por insultos, mayormente relacionados con su pensamiento político hasta por su gusto musical por Callejeros.

Claro que como en toda grieta hay dos lados y también muchos salieron a defenderlo sin justificar su reacción, pero apuntando a los moralistas de Twitter o a la vorágine mediática que tapa con este tema otras noticias que dañan la imagen del Gobierno como la desaparición del submarino ARA San Juan o los tarifazos.

El pedido de disculpas, vía Twitter, por haberle gritado a un policía “boludo, cobrás 100 pesos por mes, gil”, no sirve. Y el haber roto el silencio en Chile sirvió más para embarrarlo. “Fue un hecho totalmente menor. Lamentablemente hoy se valora mucho ese tipo de temas”, expresó el DT de la Selección.

“Fue una discusión que no pasó a más que eso; lamentablemente hoy se valora mucho ese tema. Estamos en una sociedad de mucha división, de mucha envidia, en la que se celebra que al otro le vaya mal”, explicó el entrenador.

Señalemos que el exabrupto del entrenador no abarcó sólo los 54 segundos de la grabación casera. El estallido del santafesino, además, incluyó un intento de agresión a una funcionaria, el agravio a distintos agentes de tránsito, un pedido en malos términos para que le devuelvan la licencia de conducir al preparador físico Jorge Desio y un intento de sortear las vallas y salirse del control de tránsito por parte del auto en el que se trasladaba el casildense.

“¡Boludo, ganás 100 pesos por mes, gil!”, fue el grito a un agente en medio de un control nocturno de tránsito. El hecho sería apenas el inicio de un vergonzoso episodio en una noche de furia.

El maltrato del entrenador también se extendió a otro inspector: “¿Qué me mirás, gato, vigilante?”.

Cuando los ánimos parecían calmarse, el técnico argentino volvió a salirse de sí cuando advirtió que a su preparador físico, que circulaba detrás de ellos, le habían retenido la licencia porque el control de alcoholemia le dio positivo. “¡Vos le devolvés ya el registro a Jorge!”, gritó desaforado. Y continuó: “Acá no le hacen más alcoholemia a nadie, son todos una porquería, basuras, gatos de mierda, bájense todos, vamos todos caminando”.

Una vez que el video y el papelón habían trascendido las fronteras, el DT de la Selección difundió un comunicado de prensa en el que se mostraba arrepentido por sus actos. “El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto mis convicciones ni mis creencias”, aseguró.

Sin embargo, muchos vecinos de Casilda dicen que no es la primera vez que el entrenador tiene este tipo de inconvenientes en su ciudad. “Media ciudad no lo quiere, es un maltratador desde que trabajaba como empleado bancario, luego lo trasladaron a un registro civil y mantuvo la misma conducta; es un personaje soberbio, pregunten, pregunten…”, repiten.

En otros países este tipo de hechos son castigados ejemplarmente. Porque estamos en la Argentina y la reacción de las autoridades no se ve, porque “fue un hecho totalmente menor”, según Sampaoli.

Realmente avergüenza tener un representante argentino a nivel mundial como Sampaoli.