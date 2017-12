Por Eduardo Aulicino

Nota publicada en infobae.com

Cristina Kirchner ve finalizar un mes de diciembre que mezcló cierta excitación y varias amarguras. “Está muy preocupada”, resumen fuentes del peronismo con llegada al círculo de la ex presidenta. Eso no es novedad: lo nuevo es que su preocupación no pasa de modo exclusivo por el desarrollo de las causas judiciales -en especial, la del memorándum con Irán-, sino por la constatación de los problemas y fracasos que enhebra en su intento de construir un blindaje político más decisivo que la mera estrategia de los abogados. Lo ocurrido en el Congreso es una referencia, no todo.

La ex presidenta necesita ampliar su pantalla o defensa política y no le alcanza con sumar voces dispersas. Preferiría algo más visible, que supere la lista de dirigentes propios y allegados, y añada caras de la cultura y del espectáculo, por ejemplo. Eso sonaría bien, pero no es vital. El punto es otro y se alimenta de un razonamiento elemental y práctico: los jueces federales sintonizan con la realidad política y están atentos al humor social, hoy cruzado por un componente bastante amplio de reclamo de justicia. Por consiguiente, la tarea sería revertir esa realidad.

Visto desde la perspectiva kirchnerista, entonces, las prioridades podrían resumirse en dos líneas: trabajar sobre el clima de la sociedad y esmerilar o poner al menos en duda la solidez del actual poder político, es decir, el Gobierno. En versión exasperada, mucho de eso tuvo expresión en el Congreso y en la calle, con una escalada de violencia compartida con otros sectores que casi no registra antecedentes en la historia reciente del país.

En la otra vereda, algunas declaraciones suelen tentarse por visiones conspirativas sobre un tramado directamente golpista. El análisis más sereno computa la gravedad del caso, pero limita esa mirada. Por supuesto, con realismo, en medios oficialistas y del peronismo no kirchnerista siguen atribuyendo a Fernández de Kirchner una persistente “capacidad de daño” y también, falta de reparos para sobrepasar límites.

La locura de querer proyectar diciembre de 2001 en diciembre de 2017 puede generar, como resultó evidente, enormes cuadros de violencia, pero el contexto político y sobre todo social es otro. Nadie, claro, baja la guardia: como se vio, el hecho de que algunos episodios no sean espontáneos ni socialmente masivos no resta tensiones y peligros. Por esa razón, lo que debería estar en debate no es la protesta, sino la violencia política.

¿Capítulos aislados? Pasada la violencia del lunes frente al Congreso, la provincia de Buenos Aires y en especial el GBA concentran en estas horas la atención frente al fantasma de ataques a supermercados. En la serie que algunos imaginan, esas serían las nuevas escenas. Los Ministerios de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y de la Nación están en contacto permanente y reforzaron las medidas en las calles. Intendentes del Gran Buenos Aires, oficialistas y opositores, activaron también sus redes informales de monitoreo.

Fuentes del Gobierno y del circuito de jefes locales del PJ dicen que por ahora no detectaron nada alarmante.

No existe un ambiente de distensión absoluta ni mucho menos, pero la presión arterial de la política no está en los picos de principios de esta semana y fines de la anterior. El Congreso avanza con el paquete de leyes acordado entre el Gobierno y los gobernadores: el tablero de la Cámara de Diputados expresó ese cambio y se espera antes de mañana la aprobación de lo que resta en el Senado. En ese punto, las señales para la ex presidenta no son buenas.

La intensa actividad del kirchnerismo logró por un momento alinear al conjunto de la oposición en Diputados: el sueño de Fernández de Kirchner, expresado incluso en sus discursos. Fue con el tratamiento de la ley de jubilaciones, a paso firme y transitando un camino que había sido allanado por los errores políticos del Gobierno. El levantamiento de la sesión del jueves de la semana pasada fue el mayor logro del kirchnerismo duro y el acto que terminó de advertir el oficialismo como el desafío tal vez más profundo en sus dos años de gestión.

Las intensas y renovadas tratativas con los gobernadores peronistas y algunos jefes de otras provincias, pero además y centralmente las conversaciones en el ámbito de los diputados permitieron reunir la masa crítica para enfrentar otra vez el desafío del recinto. No se trataba sólo de reconocer la pérdida por el empalme entre el viejo y el nuevo sistema de cálculo para ajustar las jubilaciones, ni de acordar un bono como paliativo, ni siquiera de ratificar el 82% para la mínima: el eje de la disputa se había desplazado más allá del proyecto en discusión.

La segunda sesión sobre las jubilaciones dibujó con claridad el perfil de la batalla de fondo. Todo fue denso, pero fácil de leer. El kirchnerismo buscó una y otra vez suspender o hacer caer la sesión, con el presupuesto de que hubiera sido un duro golpe al Gobierno, debajo de la línea de flotación: el inicio de una etapa de debilidad. El oficialismo, en espejo y a pesar de otros costos, entendía que se jugaba la fortaleza presidencial. Y el peronismo de los gobernadores también se sometía a una prueba decisiva.

La votación terminó siendo ajustada. Fueron 127 a favor de la ley y 117 en contra, con apenas dos abstenciones. El Gobierno se alzó con un objetivo, pero acusó los daños. El kirchnerismo perdió la pelea principal, con cierta esperanza en ser capaz de arrastrar al resto de la oposición, especialmente al massismo que navega aún sin rumbo cierto entre el PJ en proceso de recomposición y la definición de su perfil poselectoral: algunos aliados del interior, que no abundan, hicieron saber su malestar por las fotos que los adhiere a la primera línea kirchnerista.

Las complicaciones de la ex presidenta en la Justicia no aflojan y la política no ayuda: en el Congreso, pasó del festejo a la amargura en menos de una semana.