Por José Ceschi

¡Buen día! Hace muchos años se realizó una encuesta en las escuelas de la provincia de Córdoba. A los niños se les preguntó qué mensaje de Navidad esperaban de sus familias. Respondieron con dibujos y con frases.

Los diseños representaban las clásicas imágenes navideñas: el Niño en el pesebre, los regalos, la estrella, los arbolitos, etc. Algunos dibujaron la mesa de Nochebuena. Y no todas son alegres: en alguna falta papá, en otra mamá. “Estoy solo con mamá y los hermanitos. Papá se fue de casa. ¡Qué lindo que sería si volviera en Navidad!”. “Mamá no puede comer pan dulce con nosotros porque se murió”. “Quiero que papá y mamá me traigan un hermanito”. Son algunas de las frases estampadas por los chicos, con pulso todavía inseguro pero con más elocuencia que mil discursos. Es que los chicos tienen una forma de mirar las cosas que penetra en lo profundo, tocando las fibras más sensibles del espíritu.

Es que la Navidad es, por esencia, la fiesta de la familia. Es una buena ocasión para dejar de lado los problemas, las tensiones, los pequeños y grandes desencuentros familiares. Es “noche de paz, noche de amor”. A la luz de la Navidad todo parece envuelto en un encanto nuevo. Los esposos se sienten más esposos, los hermanos más hermanos, los padres más padres, los hijos más hijos.

El pesebre de Belén, presencia indispensable en la Navidad cristiana, refleja toda la paz y el amor que toda familia necesita. Hay familias que son felices y otras que no lo son. Hay algunas que no podrán vivir esta Navidad en plenitud, turbadas por el recuerdo de un ser querido que ya no está, o que vive tras las rejas de una cárcel, o que sufre postrado en el hospital. Pero también para ellas nació Jesús. Porque Jesús nace también en el color. De una manera nueva. Tal vez difícil de captar. Pero todavía más real que en la alegría. Es importante releer el texto de Isaías (61,1), retomado luego por Jesús (Lc 4,18) al comenzar su ministerio en Nazaret: “Me ha enviado (el Espíritu del Señor)... para vender los corazones desgarrados”. Ese es el Jesús que nace en Navidad. La paz que trae proviene del amor. Ese amor necesita inclinarse, muy seguido, hacia los que tienen el corazón herido. Hagámoslo, ante todo, en la familia. Porque si el amor comienza por casa, la Navidad brillará con mejores luces.

¡Hasta mañana!