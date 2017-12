En el transcurso de esta jornada se normalizaría el suministro de agua potable en Monte Caseros, ya que ayer se tuvo que instalar una bomba en el río Uruguay, en paralelo a la toma principal, con motivo de los inconvenientes que hubo en el servicio y que sería por la bajante del afluente.

Baja presión o falta de agua en sectores de la ciudad fueron los problemas que registraron usuarios. Por ello ayer a la mañana, el viceintendente, Sergio Paniagua, estuvo junto con personal municipal y de la empresa Aguas de Corrientes en el río de cara a hallar una solución. “En estos días, en diferentes sectores de la ciudad, se presentó una baja presión en el suministro del agua potable, que se debe por la baja altura del río Uruguay ocasionando poca presión en la planta potabilizadora”, explicó el funcionario

“Es por ello que en forma conjunta entre el Municipio y la empresa de Aguas de Corrientes, esta mañana (miércoles) comenzamos con los trabajos para colocar una bomba y hacer una toma de agua paralela, con el fin de poder suministrar la cámara y de allí elevar a la planta. Si todo va bien, creeríamos que esta noche se estaría solucionando el inconveniente y se normalizaría el servicio a partir de mañana”, señaló a Monte Caseros On Line.

Por otro lado, comentó que desde “Prefectura debido al bajo nivel en el caudal del río, me indicaron que están sin escala porque aún Salto Grande no llegó a regularizar, pero creen que estamos en un 1,30 metros. La idea es que esta bomba quede instalada por un largo período, ya que desde el Puerto de San Javier hacia el Sur, el río continuará bajando", precisó.