A más de 15 días de la asunción de la nueva gestión municipal, la definición del predio de disposición final de la basura vuelve a estudio a pesar de que los plazos están vencidos y desde la Comuna indicaron que buscan un lugar sustentable en el tiempo a fin de que el problema no se repita en un plazo no menor a 10 años. Tampoco descartaron trabajar en conjunto con otras localidades de la provincia.

Tras la conferencia por el lanzamiento del programa de descacharrados, y en diálogo con El Litoral, el secretario de Ambiente, Julio Bartra, al referirse al predio de disposición final de basura dijo que “estamos analizando algunas alternativas para luego tomar definiciones que sean convenientes desde el punto de vista ambiental a largo plazo, ya que la problemática lo requiere, debemos conseguir un lugar adecuado con todo lo necesario”.

En lo que respecta a los plazos vencidos, el funcionario comunal sostuvo que “más allá del vencimiento, la definición del predio requiere tiempo, debemos hacer un análisis ambiental, social y económico para que sea sustentable, porque de lo contrario, si nos apuramos, nos vamos a encontrar dentro de 5 o 10 años con la misma problemática y la idea es que sea una solución perdurable, es necesario trabajarlo con el tiempo adecuado para poder dar esta respuesta” y agregó que “ahora estamos analizando diferentes alternativas y no descartamos un trabajo en conjunto con otras localidades”.

En cuanto a la problemática de la basura y el sistema de recolección, como así también la permanencia de los contenedores en los barrios, Bartra explicó que “en general estamos en una etapa de diagnóstico de toda la problemática ambiental para poder implementar soluciones a corto, mediano y largo plazo.

En consecuencia, en estos días vamos a convocar a las organizaciones civiles para que presenten sus proyectos y entre todos podamos encarar una solución planificada”.

“Es muy prematuro para determinar la continuidad o no de una política, como la de los contenedores, porque hay realidades muy diferentes, no es lo mismo la zona de costanera y la del barrio Pirayuí. Pero lo que podemos garantizar es que el proceso de descacharrado que se inicia mañana (por hoy) no afectará el servicio de recolección de residuos”.

Cabe recordar que el 3 de diciembre, al cumplirse un año de la entrada en vigencia del pliego de licitación del servicio de recolección de residuos y el vencimiento del plazo que tenía la empresa Lusa para la presentación del nuevo predio de disposición final, el ex intendente Fabián Ríos al presentar los objetivos alcanzados durante su gestión hizo alusión a este compromiso y manifestó que “todo está absolutamente terminado como para firmar el convenio final del nuevo lugar de disposición final”.