n Considerando el proceso de modernización que está llevando a cabo la nueva gestión municipal, desde la Secretaría de Coordinación de Gobierno Comunal informaron a El Litoral que las delegaciones barriales desempeñarán nuevas funciones y que sus encargados van a ser renovados en su totalidad.

Consultado sobre las medidas que se adoptarán en cuanto a las 39 delegaciones municipales, el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, sostuvo que “estamos en una etapa de diagnóstico para determinar la supresión o creación de nuevas dependencias. Debemos analizar su operatividad y la cantidad de herramientas con las que cuentan. Estamos evaluando, porque la intención es manejarnos con información y en función de esto decidiremos, considerando fundamentalmente la demanda de los vecinos”.

“El Intendente nos pidió que no gobernemos por intuición y que lo hagamos con información y decisión”, evocó Calvano.

Delegados

En cuanto a los representantes barriales, Calvano señaló que “estamos en un proceso de renovación de los 39 que se encuentran al frente de las dependencias; las designaciones ya están resueltas y se están formalizando los nombramientos”.

En referencia a la naturaleza de las designaciones recordó que “estas personas son funcionarios políticos, son representantes del Intendente a la hora de gestionar soluciones a las demandas de los vecinos”.

Mientras que en lo referente al esquema de trabajo que tendrán que implementar las delegaciones vecinales, el funcionario comunal dijo que “los delegados ya no cumplirán solos sus funciones, estarán acompañados por coordinadores que gestionarán cuestiones que exceden a la propia delegación”.

“Pretendemos que la función de cada oficina barrial no se centre sólo en tareas de saneamiento, sino que también contemple soluciones más coyunturales, como puede ser la designación de las propias calles, la organización de eventos culturales y deportivos, entre otras cuestiones que beneficiarán al barrio”.

Asimismo, en relación al personal que cumple las funciones de saneamiento y conforma la delegación dijo que “se va a completar con los de la cuadrilla, no los va a reemplazar, la idea es trabajar en conjunto con el vecino y respondiendo a las demandas”.