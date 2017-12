Florencia González Cabañas se convertirá en la primera argentina que jugará en Estados Unidos

La correntina Florencia González Cabañas hará historia. Será la primera argentina que jugará en el básquet adaptado de los Estados Unidos, luego de pasar una prueba realizada en el WSF Team Liberty, integrante de la Women's Division de la Nwba (National Wheelchair Basketball Association), que ya la tiene como una de las integrantes de su equipo.

“Sí, voy a jugar en la Nbwa de Estados Unidos, voy a vestir la camiseta del Wester Castle University, con el número 20, que es la camiseta de Manu Ginóbili”, comentó entusiasmada Florencia en una nota realizada por Radio Dos (99.3 Mhz).

La correntina de 22 años agregó: “Quise ser la primera jugadoras en ir a Estados Unidos a ver cómo es; la Liga es muy fuerte, competitiva, cerrada, empecé a averiguar, con distintos equipos y llegué así a New York, porque me pareció un equipo muy bueno y el entrenador se contactó conmigo”, detalló la jugadora.

Florencia abrazó el básquet adaptado como parte de su rehabilitación. A mediados del 2013, con 18 años, sufrió una seria lesión en la médula espinal practicando gimnasia en telas, por lo que desde entonces debe movilizarse en silla de ruedas.

“Estaba recuperándome en el Fleni, y un chico que ahora es mi amigo me dijo si quería probar con el básquet en silla de ruedas, y la primera vez que probé me gustó mucho, de a poco me gané mi lugar. Y con la convocatoria de la selección llegó otra etapa en mi vida”, recordó. “La lesión me cambió la vida, tenía un plan y tuve que volver a nacer; gracias a que tengo una familia, amigos, novio, todo un entorno que me apoya y que no hubiera sido posible salir adelante sin ellos, porque estuve al borde de la muerte”, rememoró.

González Cabañas no dudó en afirmar que “el básquet me salvó la vida, me dio una familia, un lugar, una carrera, un trabajo, una oportunidad única, y la verdad estoy muy feliz con esta vida que tengo ahora”.

Después de haber jugado en la selección argentina en los Paralímpicos de Río 2016, Florencia no se detiene. En los próximos días viajará a Nueva York para ser la primera mujer en jugar en el básquet adaptado de Estados Unidos, aunque también ya mira de reojo el Mundial de Rusia, que jugará en agosto próximo con la camiseta albiceleste.