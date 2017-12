El gobernador Gustavo Valdés logró superar ayer su primer escollo: convenció a parte del peronismo para que avalara un crédito de 5 mil millones de pesos para obras de infraestructura; en años anteriores la oposición había dejado al Gobierno sin posibilidad de empréstitos. El Senado sancionó ayer en 20 minutos el Presupuesto 2018, con voto dividido pero sin negativas. El voto de un peronista fue clave para la aprobación, y el resto de los legisladores del PJ se abstuvo de votar el endeudamiento.

Dos señales claras dejó ayer la sesión del Senado: una oposición dividida y un Gobernador que salió airoso de la posibilidad de iniciar el año sin presupuesto.

El Gobernador había prorrogado las sesiones extraordinarias por una única razón: la necesidad de contar con presupuesto para 2018 y la posibilidad de acceder a un crédito multimillonario.

Ese fue el bautismo de fuego para Valdés, que hasta entonces no había afrontado situaciones de riesgo.

El Gobierno necesitaba del voto peronista para la sanción del presupuesto, voto que le fue negado en la Cámara de Diputados, pero que no necesitó.

La situación era distinta en la Cámara alta. El oficialismo sólo tiene 8 legisladores propios y necesitó de dos opositores para la sanción de la ley de leyes sin cambio alguno.

El peronismo puso sus exigencias en el marco de las negociaciones. Se reclamó a Valdés asistencia financiera para los municipios gobernados por justicialistas y aliados, que serían más de 30. Pretendían además que el auxilio financiero sea sin cargo, es decir que las comunas no deban afrontarlo.

Pero según trascendió, el Gobierno accedió a otorgar anticipos de coparticipación para los municipios necesitados de recursos, que deberán devolver en un cómodo plan de pagos. Parte del peronismo no estuvo de acuerdo con esa opción, por eso Víctor Giraud, Daniel Alterats, Mario Bofill y Nancy Sand, se abstuvieron de votar el crédito de 5 mil millones de pesos que pretendía la Provincia. En “general”, todos los artículos fueron aprobados por unanimidad, salvo 2 que contaron con 10 votos afirmativos.

El vicegobernador destacó “el diálogo y el consenso político alcanzado que garantizan la previsibilidad y la paz social en la provincia. Celebramos hoy un objetivo alcanzado que permite a la Administración Provincial contar con una Ley que le brinda el respaldo y sustento para iniciar este nuevo periodo”.

Los artículos 7 y 19 requerían los dos tercios y una votación nominal. Estos dos artículos fueron los que contaron con 10 votos a favor –más de dos tercios- y 4 abstenciones. Fueron aprobados los más de 31 artículos que conforman el proyecto, además de las planillas complementarias.

En declaraciones radiales, Valdés resaltó lo anunciado por el ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres, acerca de prorrogar el plus de $500 a los estatales durante enero y febrero de 2018. “Esto va a cuenta de la política salarial del año que viene y es una buena noticia para los trabajadores del Estado”, señaló.

Aseguró, además, la continuidad del pago del adicional de $3.300.

El gobernador manifestó que se está trabajando “con los municipios que tienen más inconvenientes”.