Tassano recibió a Crismanich y anticipó que buscarán “potenciar el deporte en todas sus facetas”

El Jefe Comunal mantuvo una reunión con el medallista de oro olímpico. Dialogaron sobre el deporte en general y principalmente el desarrollo del taekwondo olímpico en la ciudad, la provincia y el país, así como de la importancia de completar obras y refuncionalizar el Centro de Alto Rendimiento que funciona en el predio del ex Hipódromo.

En una reunión en la que se trataron temas del deporte en general, y principalmente del desarrollo del taekwondo en particular, el intendente capitalino Eduardo Tassano recibió ayer en su despacho del Palacio Municipal al correntino Sebastián Crismanich, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Estuvimos reunidos tratando en general los temas del deporte en sí, el desarrollo del taekwondo olímpico aquí en la ciudad, en la provincia y el país, la importancia del Centro de Alto Rendimiento, el gimnasio inaugurado no hace mucho tiempo, tratando de potenciar y refuncionalizar todo lo concerniente a esa área”, señaló acerca de la reunión el Jefe Comunal.

Sobre el Centro de Alto Rendimiento que funciona en el predio del ex Hipódromo, Tassano señaló: “Lo vamos a reevaluar, porque hay que completar obras; falta por ejemplo el gimnasio. Hay que tener en cuenta que éste es un Centro Nacional de Taekwondo Olímpico, por lo que hay que prepararlo para recibir a deportistas visitantes que vendrán a hacer entrenamientos, clínicas, y obviamente la posibilidad de desarrollar eventos”.

El intendente comentó que en la reunión mantenida con Crismanich, “también hablamos de la relación de otros deportes de contacto, como el judo y el boxeo, buscando ampliar un poco las prestaciones que tiene el Centro. Creo que hemos iniciado un camino en el cual creemos que tenemos que facilitar las cosas a la actividad, como en todas las cosas que nos hemos propuesto”.

“Estamos muy contentos, ‘Seba’ Crismanich es un campeón olímpico que quiere el desarrollo de su deporte, y por eso hemos convenido algunas cosas para seguir trabajando al respecto”, expresó Tassano.

Potenciar el desarrollo deportivo en todas sus facetas

El intendente Tassano es, además de político, un hombre que está estrechamente ligado al deporte. Por ese motivo, pretende durante su gestión al frente de la Comuna capitalina, otorgarle una impronta importante al mismo. “Como hemos hablado en campaña, nosotros queremos potenciar el desarrollo deportivo en todas sus facetas, por eso hemos creado justamente la subsecretaría de Turismo, Cultura y Deportes”, indicó.

“Queremos ser un punto de coordinación en el desarrollo deportivo de nuestros niños entre el deporte comunitario, federado y el escolar, y brindar desde la ciudad todo lo que podemos en ese aspecto. Buscaremos que muchos niños elijan el deporte y no a la droga, u otras actividades que no son tan saludables”, concluyó.