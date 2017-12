Nelson Vivas dejará la dirección técnica

El ex entrenador de Estudiantes reveló que se reunió con su cuerpo técnico para contarles que ya no quiere dirigir.

Agobiado por un universo que define como "hostil y volátil", Nelson Vivas decidió dar plena prioridad a su vida personal por tiempo indeterminado y reveló que hoy está fuera del fútbol profesional. Y para que no queden dudas, contó que se reunió con los integrantes de su cuerpo técnico, empezando por su ayudante de campo, Leonardo Colombo, para ponerlos al tanto de su decisión y liberarlos de toda atadura y compromiso ético con él.

"Ellos tiene derecho de seguir su camino y es mi deber no arrastrarlos en esto que he meditado y decidido por convicción: hoy no estoy dispuesto a que el fútbol maneje mi vida, estoy fuera del fútbol, quiero tener las riendas de mi vida y después el paso del tiempo y la vida misma dirán", explicó en una entrevista con Télam.

Vivas dirigió los planteles de Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia durante la actual temporada y la manera en la que se alejó de esos clubes inspiró lo que subraya como un alejamiento hecho y derecho.Se recuerda su insólita reacción en Estudiantes 0 vs. Boca 0, el 6 de mayo pasado, cuando se rompió la camiseta después de ser expulsado por el árbitro del partido, Silvio Trucco. Furioso, el DT se fue pateando todo lo que había en su alrededor y luciendo el enorme tatuaje que tiene sobre la espalda.

La Nación