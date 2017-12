n ¡Buen día! Estuve leyendo una breve y medulosa nota del Dr. Jorge Horacio Gentile, reconocido constitucionalista y ex diputado nacional, sobre la diferencia que había entre Atenas y Esparta en la elección de sus gobernantes; mostrando después cómo la misma tuvo seguidores en siglos posteriores. En el fondo la cuestión tiene que ver con la pregunta que todos nos hacemos: la democracia ¿es el gobierno del pueblo o sólo el de los políticos? Transcribo:

“En Crecia esta dicotomía la encarnaban por un lado Atenas y por otro Esparta. La democracia ateniense era ejercitada por los ciudadanos reunidos en asambleas, en el ágora o plaza pública, donde se tomaban decisiones, que se combinaban con instituciones representativas. Estas estaban integradas por funcionarios elegidos al azar, al voto no se lo consideraba democrático puesto que pensaban que favorecía a los ricos, y por períodos no superiores a un año.

En cambio, en Esparta la polis era gobernada por un consejo de la cuidad elegido por un procedimiento que puede tomarse como antecedente de las actuales elecciones. Así, los candidatos desfilaban ante los cuidadanos reunidos en asamblea y estos los vivaban o no, según sus preferencias, en tanto que un grupo de evaluadores imparciales registraba la intensidad de los aplausos y gritos, y determinaba a los ganadores.

Atenas se parecía más a un gobierno del pueblo que Esparta, que era gobernada por políticos.

Este debate continuó desde que se instaló la democracia constitucional en Estados Unidos y se divulgó en muchos países, especialmente en los últimos cincuenta años. Republicanos democráticos como Thomas Jefferson creían firmemente en el gobierno del pueblo, y federalistas como Alexander Hamilton, en el de los políticos. En la teoría Jean Jacques Rousseau en los albores y Jacques Maritain en el siglo, Joseph Schumpeter, por el segundo.

En la actualidad las democracias aparentan homogeneidad y las demandas de participación cobran significación; idea incorporada en las constituciones modernas, aunque no siempre se la encauce...”.

¡Hasta mañana!