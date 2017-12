Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Los hechos se suceden. Se precipitan. Acortan distancias. Los que creíamos distantes, ya están a la vuelta de la esquina. Acontecen como los objetivos trazados, diría soñados. Así, alguna vez, comencé a escribir; siempre lo hice para mí como para mis programas radiales, ya que no concibo la improvisación por la improvisación misma porque eso es irresponsabilidad, pocas ganas de trabajo, pero más que nada favorecer que la mediocridad nos fagocite.

Y, estando en contacto con ese mundo, si bien libre sin dependencia, uno de a poco se va impregnando del trabajo de informar, tratando de comunicar en forma simple, accesible pero convincente por la naturaleza objetiva de la certeza.

Tal vez, lo mío, constituya lo más lindo. La mirada serena de alguien adicto al periodismo, pero que acostumbrado al desempeño con la palabra, toda narración le resulta apasionante. Ya que detrás de todo está la gente, como lo expresa Joan Manuel Serrat. Esa gente que se conmueve más con el pasado que todos poseemos, porque los recuerdos calan hondo. Pero también se aferra y nos aferramos a ese pasado en que fuimos felices o tratamos de serlo, e indignados con los presentes repetitivos siempre desveladores, diferentes y hostiles que nada tienen que ver con lo soñado. Porque, casi siempre, el presente asusta.

Puedo escribir sobre política, puedo hacerlo, claro que sí. Pero me resulta tan poco constructivo cuando vemos cuánta corrupción, desigualdad, desamor y poca honestidad para con los bienes de todos. De todas maneras el mensaje final siempre está condimentado en su contenido, con el reproche de lo que nos falta. Tampoco me alisto en la prensa contestataria, aquella que siempre está respondiendo como levantando el guante en eterna pelea con el oponente pero sin resolver absolutamente nada, solamente creando y alimentando bronca. Como el bravucón del barrio que cree que todo se resuelve a las piñas, sin alguna vez ensayar la buena palabra y más que nada la razón.

Me ubiqué en ese pasado en que las distancias de unos y de otros varían, pero que todas conducen a ese mundo que conocimos y, es más, encontrando en cada actitud, en cada situación, todos los ejemplos que acompañan a las sociedades. Obteniendo de ellas todos los climas, todos los ejemplos, todos los reproches que me permiten abrevar, a que estar cerca de la gente, en sus recuerdos, en las cosas que amó, en lo que no debe hacerse, cómo actuar, cómo ser para construir mejores días. Casi casi me dicen que esa es la prensa que busco y amo, quiero y reflexiono, porque también entre nosotros la política prolifera, aunque callados, tímidos, se va forjando con la mirada diferente. Puesta en el otro solidariamente, aprendiendo cómo se ejerce el equilibrio de una democracia bien nacida, en el respeto mutuo, en la valoración de las cosas merecidas. Y esto no se llama de ninguna manera egolatría, por el contrario, ser felices es tener la respuesta inmediata de la gente que agradece ser tenida en cuenta desde lo más querido.

Desde esos valores puestos en sus justos lugares madura la convicción, se hace grande, permiten hacer posible algún día fortalecidos por los recuerdos vividos, ese otro país que alguna vez imaginamos.

Cada año, cuando se arriba ya al descenso de lo que fueron 12 meses, en las pocas horas que faltan para concluirlo, síntomas que anticipan su proximidad, no podemos dejar de pensar en lo que fuimos y la urgencia de preguntarnos qué queremos.

Siempre digo, no existiríamos si no tuviéramos pasado. El presente de inmediato pasa a conformar esa cadena de circunstancias que empezamos a mirarlas ya por detrás, casi de pasada. Así debe ser y es. Lo bueno es percatarnos de que la intensidad y los deseos, la pasión, construyen cosas que hacen que tengamos pasado. Paco Urondo dijo que lo importante es no haber vivido en vano, porque el hombre no puede vivir al cohete. Juan Alberto Badía lo sintetiza mejor: lo importante para él fue trabajar y esmerarse por tener trayectoria. Es decir, lograr continuidad por lo que uno ama, porque es la suma del empeño. Claro que para ello tuvo que probar mil cosas. La vida es justamente eso, intentar, tratar de modificar lo malo. Perseverar en la restitución de los principios olvidados.

Yo digo, en el final de este año, que lo mejor que me ha tocado, amén de hacer radio y televisión, ha sido escribir pensando en la gente. Porque creo en ella, me juego por ella y trato en lo posible de construir, armonizar, pelear con las armas reales del respeto. Potenciar los sueños, hacerlos realidad. Revivirlos en cada anécdota, pintarlos de nuevo con las voces y los colores cruzados por un sol radiante. La luz total donde habitamos quienes fuimos, quienes somos y pretendemos ser, porque de eso se trata, abrigar esperanzas por un mundo mejor.

Por hoy y aquí, “bajamos la cortina”. Volveremos el año próximo, pensando en lo que fuimos y cómo soñamos este bendito país en lograr uno grande y feliz. Como ha dicho recientemente el pedagogo español Josep Gassó: “Los veranos de la infancia son la patria donde residen los sueños”.