n En el 70 por ciento de los colegios secundarios de la provincia de Corrientes, los estudiantes del último año que adeudaban sólo una materia, rindieron en una mesa especial. La medida la anunciaron desde el Ministerio de Educación el viernes pasado y los adolescentes tuvieron menos de una semana para prepararse y en medio de los festejos de fin de año. En una institución sólo dos se presentaron para rendir y ninguno aprobó. El objetivo era que puedan anotarse en estudios de Nivel Superior.

“Se está concretando en los tres turnos las mesas especiales, mañana, tarde y noche. Hasta el momento hubo un desarrollo normal. La resolución ministerial se estableció para dar la posibilidad a los chicos que adeudan un espacio curricular, ya que muchos de ellos necesitan la constancia de finalización para estudios superiores”, dijo ayer a El Litoral la directora del Nivel Secundario de Educación, Mónica Alegre.

El porcentaje que se maneja en cuanto a establecimientos donde se rindió, es del 70 por ciento. La inscripción se realizó el martes y miércoles pasado.

“No todas las escuelas participaron porque dependía de la demanda de los alumnos, las mesas se habilitaron de acuerdo al pedido de inscripción. Supongamos que un alumno pedía rendir matemáticas, se habilitaba la mesa pero si ninguno pedía no se organizaba. En algunos colegios no pidieron”, explicó Alegre a este diario.

A la vez, recordó que “hay más de 300 colegios secundarios en la provincia junto con sus extensiones áulicas, es un número amplio y el 70 por ciento está hoy (por ayer) tomando exámenes”. “Hay escuelas donde sólo dos o tres chicos se inscribieron, por ejemplo las del interior, o las del centro de capital podían llegar a unos 15 chicos”, agregó. “No hubo ninguna inquietud respecto a las fechas y el plazo que se dio para la preparación de la materia. La mayoría pudo rendir a principios de diciembre, es decir, que ya estaban preparados sólo debían fortalecer conceptos. Esta resolución está dirigida a los estudiantes que no aprobaron y por eso se habilitó una mesa extraordinaria”, señaló la titular del área.

Respecto a los profesores que tuvieron que ir ayer a tomar examen, recordó que “los docentes comienzan sus vacaciones el 2 de enero, por calendario escolar hasta el 29 de diciembre se podían presentar en el colegio, las escuelas siempre deben estar disponibles hasta esa fecha”.

Así como se dijo en la nota publicada por este medio ayer, “no es la primera vez que la Provincia adopta esta medida para ayudar al estudiante que quiere cursar el Nivel Superior”. “Lo que pretendemos es darle una oportunidad a todos y que continúen sus estudios superiores, que se puedan inscribir. Muchas veces rinden en febrero y ya pierden la posibilidad de ingresar a la universidad o a un instituto de nivel superior”, precisó Alegre.

En este sentido, la vice rectora del Colegio Liceo Pedro Ferré, profesora Alejandra Esquivel, dijo a El Litoral que “ocho alumnos se presentaron durante la mañana, algunos más se inscribieron pero no se presentaron, de los que rindieron sólo dos aprobaron”. A su vez, desde Agop Seferián, la rectora Yolanda Alfonzo, comentó: “Sólo dos se presentaron a rendir y ninguno aprobó” .

Si bien las materias para las que se anotaron los alumnos y alumnas eran variadas, en las escuelas consultadas hubo una en común: matemáticas. Este dato confirma lo relevado por la última Evaluación Aprender, en cuyo informe se advirtió que, pese a las mejoras en varias asignaturas, los cálculos siguen siendo el aspecto más complicado para los adolescentes, y también para los niños y niñas del Nivel Primario.