n El miércoles pasado el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer datos sobre “defunciones infantiles de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal cada mil nacidos vivos, año 2016” y Corrientes pasó de ser, después de varios años, la que lidera el índice a ser la segunda, aunque no el de recién nacidos. Así como publicó El Litoral en la edición de ayer, Formosa está primera con 15 y le sigue nuestra provincia con 13,5, no con 11 puntos como habían anticipado que sería desde Salud Pública de la Provincia.

En este contexto, desde la cartera sanitaria local comunicaron ayer que “en el año 2014 la mortalidad infantil estaba en 16 puntos y para el 2017 bajaría a 10,5, según datos preliminares”. Este descenso se lograría por la aplicación de un sistema de salud materno neonatal coordinado y basado en las necesidades de una población.

La Dirección de Planificación y Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia informó que la mortalidad infantil hace tres años era de 16 puntos, en el 2015 bajó a 14,5 y en el 2016 se redujo a 13,5; de acuerdo a datos preliminares, a noviembre del 2017 disminuye a 10,5. “Estos indicadores tienen una significación muy especial, ya que son relevantes para evaluar la evolución de las condiciones sociales, que comienza con una disminución acentuada con la gestión del titular de la cartera sanitaria provincial, Ricardo Cardozo, y que continúa enfocándose en esta reducción”, indicaron en un comunicado desde Salud Pública.

En tanto, los indicadores neonatales muestran una reducción de cuatro puntos, en el 2014 era de 12,1, en 2015 era de 10,8, en 2016 era de 9,7 y, según datos preliminares, a noviembre el 2017 disminuye a 8,3.

Las medidas principales para la reducción del índice fueron: regionalización (la provincia está dividida en cinco regiones sanitarias y cada maternidad está habilitada siguiendo las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales); red perinatal (red de atención de alto riesgo materno neonatal que se basa en las necesidades de las madres y los recién nacidos); el Hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal (separación del nivel de adulto con el materno); captación precoz de las embarazadas (tarea realizada por los agentes sanitarios para que puedan ser controladas durante todo su embarazo); capacitaciones por la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia (Dinamia).

Cabe destacar que de acuerdo a las estadísticas oficiales difundidas ayer, las provincias con los números más altos de mortalidad infantil son Formosa (15), Corrientes (13,5), Chaco (11,9), Salta (11,8) y Catamarca (11,7).

Si bien Corrientes pasó a ser segunda en cuanto a mortalidad infantil, no logró lo mismo en defunciones de recién nacidos. El Ministerio de Salud de la Nación informó que el subtotal de la tasa neonatal es de 9,7 en Corrientes, le sigue Jujuy (8,7), Formosa (8,6), Catamarca (8,2), Salta y Tucumán (8).