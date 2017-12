Con un acto encabezado por autoridades provinciales y municipales, se realizó el miércoles el lanzamiento de la edición 2018 de los carnavales correntinos. La actividad cobró notoriedad porque fue la primera vez en mucho tiempo que la fiesta de Momo fue presentada en el palacio gubernamental. No obstante, llamó la atención la ausencia de los principales responsables de la firma organizadora Fénix Entertainment Group y también de los reyes nacionales del carnaval.

La presentación de los carnavales correntinos el miércoles en Casa de Gobierno fue correcta y formal, aunque no lujosa. El esplendor que distingue a los corsos locales de los de otras provincias estuvo ausente, igual que la reina nacional del carnaval Nazarena Gold, el rey Joaquín Chamas y el titular de la empresa organizadora, Marcelo Figoli.

La actividad comenzó con tres discursos, el del ministro de Turismo Cristian Piris, el del intendente Eduardo Tassano y el del gobernador Gustavo Valdés, quienes coincidieron en la necesidad de brindar más apoyo a esta celebración popular que cada enero y febrero convoca a turistas de distintos puntos del país. Pero nada se dijo del corsódromo (y las inversiones necesarias), los accesos, y tampoco hubo quien hable de la información referida a la fiesta (puestos de venta de entradas, valores, servicios con que contará el predio, etc,).

“Es muy importante el carnaval para los correntinos, se nota en cada habitante el esfuerzo y el sacrificio que realiza para brindar el espectáculo en esta fiesta, por eso estoy convencido de que tenemos que trabajar entre todos para hacer que Corrientes vuelva a ser considerada como la Capital Nacional del Carnaval”, dijo Valdés.

En el mismo sentido, Tassano se mostró emocionado porque el lanzamiento se hizo en la Casa de Gobierno y porque estuvo presente el titular del Ejecutivo. “La presencia del Gobernador expresa toda una actitud y toda una postura ante el carnaval, tal y como dijo en su discurso inaugural, donde planteó la importancia de transformar a Corrientes en un centro turístico de primer nivel”, manifestó.

A su turno, Piris aseguró: “Estamos haciendo realidad una promesa que en campaña reiteradas veces pronunciamos, que es conseguir una alineación entre Gobierno provincial y municipal, que no tiene que ver con subordinación sino con coordinación y trabajo mancomunado, y así lo estamos evidenciando en distintas acciones y una de ellas es esta, en la cual vemos sentados en una misma mesa al Gobernador y al Intendente de la ciudad de Corrientes”.

Seguidamente desde la organización presentaron un trabajo audiovisual que ya está difundiéndose en las redes sociales. Los referentes de las comparsas también formaron parte del evento y junto con los principales miembros de las baterías repasaron las canciones y marchas más emblemáticas del carnaval oficial, mientras pasistas danzaban. Además, formaron parte de la fiesta referentes de las comparsas barriales de la ciudad de Corrientes y personalidades de los carnavales del interior provincial.