Homicidio en Alvear: madre de la víctima pidió que atrapen al asesino

Argentina Nuñez, es la madre de Ricardo “Pipo” Machado, quien en septiembre último fue ultimado a balazos por varias personas luego de un festival de jineteada, ubicado en las afueras de la localidad de Alvear. Luego de prestar declaración en el Juzgado de Instrucción, habló con la prensa y dijo que se debe encontrar al asesino de su hijo. Caso contrario “no va haber paz nunca” sentenció.

“Todavía no hay nada que permita aclarar el caso. Yo insisto en que la Policía debe esforzarse por encontrar al asesino de mi hijo, porque de lo contrario nosotros no vamos a poder vivir en paz nunca.

Tanto es así, que días atrás se dio a conocer un audio donde nos amenazan de muerte, que no nos están permitiendo siquiera pasar tranquilos estas fiestas de fin de año. No es nada lindo escuchar que el asesino nos esté diciendo que de la misma forma como mató a mi hijo nos va a matar… hasta nos puso fecha; a una de mis hijas decía que la iba a matar el pasado 24, a la otra dice que la va a matar el 31 de diciembre y a mí el 6 de enero, es una vergüenza que no se haga nada al respecto”, afirmó.

“Yo lo único que pido es que se haga justicia, que las autoridades competentes hagan su trabajo, no puede ser que no puedan agarrarlo al asesino”, finalizó.