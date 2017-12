El defensor Tomás Patricio Charles se convirtió ayer en la primera incorporación de Boca Unidos para encarar el actual torneo de la Primera B Nacional durante el 2018. El jugador argentino de 32 años proviene del Club Deportes Iquique de Chile y el 3 de enero formará parte de la pretemporada del equipo correntino.

De esta manera, la dirigencia boquense cumple con uno de los pedidos del nuevo entrenador, Carlos Mayor, de reforzar la línea defensiva, preocupado por la cantidad de goles que recibió (20) durante la primera parte del certamen.

El defensor central comenzó su carrera profesional en Independiente durante el torneo del 2004. En el equipo de Avellaneda, donde hizo todas las divisiones menores, permaneció hasta el 2016 disputando 14 juegos en la Primera División.

Luego tuvo un paso por el fútbol de Hungría en el Nyíregyháza Spartacus, donde no pudo debutar y en el 2007 volvió a la Argentina y jugó en Instituto de Córdoba. En el 2010 participó del fútbol uruguayo con Racing de Montevideo. Al año siguiente se trasladó a México, donde integró los planteles de Reboceros de la Piedad, Mérida y Estudiantes de Altamira. En tanto que desde el 2014 está en Chile, donde primero defendió a Unión La Calera y por último a Deportes Iquique.

El 2017 no tuvo un buen cierre para Deportes Iquique, que terminó último en las posiciones del torneo de primera división de Chile y Charles fue uno de los seis jugadores a los cuales no se les renovó el contrato. “Se consiguieron cosas importantes. Se pudo jugar torneos internacionales y tener el nombre de Iquique en lo más alto por un buen tiempo (...) da lástima cómo se terminó este semestre, pero en lo global me voy contento”, comentó el jugador con el portal Soy Iquique.

“Hasta el día de hoy he recibido mensajes alentadores y eso es lo lindo, que más allá de lo futbolístico la gente ve la parte humana. Siempre que me crucé con alguien en la calle hubo palabras de cariño”, agregó el jugador argentino.

Durante el actual libro de pases, cada club puede sumar dos refuerzos, por lo tanto Boca Unidos se mantiene dentro del mercado, donde la prioridad pasa por un delantero que se pueda desempeñar por los costados.

Boca Unidos comenzará la segunda parte de la Primera B Nacional en zona de descenso y en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con solamente 7 puntos (1 triunfo, 4 empates y 7 derrotas).

El primer compromiso de 2018 será como visitante frente a Flandria el 3 de febrero.

CARRERA EN PRIMERA

De acuerdo a los números oficiales, Tomás Patricio Charles desde el 2014 vistió 9 casacas en 5 países. Disputó 194 partidos y convirtió 11 goles.