Además de la reducción de la tasa por servicios, se realizó una nueva zonificación de las áreas pobladas de Virasoro, como así también una recategorización en cada una de ellas. Con estas medidas, la actual gestión municipal apuesta a elevar el nivel de recaudación que no supera el 24%. “La más elevada es la referida al impuesto automotor, pero inclusive esa es de sólo un 32%”, señaló el intendente Emiliano Fernández.

La merma anunciada desde la Municipalidad está relacionada a propuestas debatidas y sometidas a votación en el recinto el año pasado. “En aquella oportunidad era concejal y junto con mi bloque (Frente Renovador Virasoreño) presentamos un proyecto para modificar el artículo 15 del Código Tarifario, que consistía en una reducción de la tasa por servicios que, en el caso de nuestra ciudad, se refiere a la recolección de residuos y limpieza del espacio público”, recordó el ahora Jefe comunal de Virasoro.

Tras lo cual continuó: “Esa propuesta se aprobó pero luego el Ejecutivo la vetó y como no tuvimos el apoyo de los dos tercios de los ediles, no pudimos lograr que quedara firme la reducción”.

Insistencia

No obstante, en el segundo trimestre del presente año, Fernández y otros pares volvieron a proponer la reducción. “Al aprobarse nuevamente por mayoría, el Ejecutivo ya no podía vetarlo y entonces quedó firme, pero igual no se implementó porque no lo publicaron en el Boletín Oficial”, afirmó. Al mismo tiempo acotó que recién antes de culminar su mandato la entonces jefa comunal realizó las publicaciones adeudadas desde el período de marzo a noviembre inclusive. Por eso, recién ahora comenzó a regir la reducción del 50% de la tasa por servicios.

Nuevas tarifas

“Pero también realizamos una nueva zonificación y recategorización en cada una de ellas”, remarcó Fernández, quien precisó que con la anterior tarifaria los vecinos que vivían en la zona uno abonaban $15 el metro lineal. Mientras que ahora, en esa área hay a su vez dos categorías: quienes están en la uno, abonan $10 y los que habitan en la dos, $7. Esta diferencia radica en que, “por ejemplo, dos familias pueden vivir en sectores considerados como zona uno pero ambos no tienen cloacas y pavimento”, graficó el Intendente.

Luego aseveró que en la zona dos, donde hasta ahora pagaban $10 por metro lineal, ese monto se redujo a $7 para aquellos que están dentro de la categoría uno y sólo $5 en el caso de la dos.

Mientras que en la zona tres, los contribuyentes que están categorizados como uno deben abonar $5 y los demás, sólo $2. Con este nuevo esquema, Fernández afirmó que el Municipio apuesta a elevar sus niveles de recaudación, que son bajos. “Supuestamente la mayor recaudación se da con el impuesto automotor, pero esta no supera el 32%. En los demás ítems ese porcentaje varía entre un 24 y un 18%”, advirtió.

Devolución

“Solicitamos a la población que abone sus impuestos y de esa forma pueden colaborar con el bienestar general, porque lo recaudado será destinado a mejoras”, afirmó Fernández. En este punto subrayó que “aquellos contribuyentes que en el 2016 y 2017 abonaron la tasa por servicios con un valor superior al que comenzó a regir ahora con la reducción, los invitamos a que se acerquen al Municipio, así les daremos notas de crédito”.