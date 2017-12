“En realidad son 57 las personas a las cuales se les rescindió el contrato pero no sólo por errores en la confección de los mismos sino también porque se comprometió una parte importante de los recursos de la Municipalidad sin que eso fuera validado por el Concejo. A lo que se suma que encontramos que en los balances de octubre y noviembre había contratados que supuestamente cobraban $1.800 y resulta que luego en los contratos figuraban $3 mil o más. Hay incluso un caso de $13 mil”, expresó a El Litoral el viceintendente de San Antonio (Apipé Grande) Juan Dacunda, haciendo referencia al reclamo que ATE planteó ante este medio gráfico luego de que el Ejecutivo municipal oficializara la rescisión del contrato de unas 40 personas. Con respecto a esto, aseguraron que ayer avanzarían con los reclamos administrativos ante la delegación que el Ministerio de Trabajo de la Nación posee en Ituzaingó. De esta forma, desde ATE remarcaron que insistirían en la reincorporación de los cesanteados.

“La decisión que se tomó no fue apresurada. Se basó en las anomalías que mencioné anteriormente”, reiteró el viceintendente. Tras lo cual afirmó que “de esas 57 personas a las cuales se les rescindió el contrato, ocho ya fueron reincorporadas. Y otras cuatro que están embarazadas, a partir del 2 de enero, volverán a trabajar en tareas pasivas en el Municipio”. En este último caso, garantizó que tendrán trabajo “inclusive en el período postparto. Luego se evaluará su situación laboral”.

Mientras que ante la consulta de qué sucederá con los demás, dijo que “estarán en la lista de potenciales contratados así como están muchos otros pobladores de Apipé que necesitan un trabajo, ya que no hay casi fuentes laborales privadas, la mayoría corresponde al Estado”.