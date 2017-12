Ediles pidieron informes sobre el pago de haberes de municipales de Lavalle

El bloque de ECO+Cambiemos en el Concejo de Lavalle envió una nota al Ejecutivo municipal a través de la cual solicita informes sobre el personal que no cobró sus haberes y el aguinaldo. “Son entre 11 y 15 personas que son prestadoras de servicios, la mayoría en el área de Obras Públicas, que no están cobrando. Están en una situación complicada porque ellos dependen de lo que cobran por su trabajo”, dijo a El Litoral uno de los concejales de la bancada de la oposición, Hugo Perrotta. Al mismo tiempo aclaró que, como el pedido de información no fue aprobado en el recinto, no hay un plazo para que la intendencia responda.

Tras lo cual comentó que “también habían solicitado información por inconvenientes que se estaban registrando en el suministro de agua en parajes de la zona”.

En este último caso, el suministro ya se habría normalizado.