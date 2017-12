Pedido de esclarecimiento por el deceso de un menor, por mejoras en la atención médica y denuncia contra funcionarios

“La denuncia por el deceso de mi nene de nueve años la hice en julio del 2016 y recién cinco meses después fueron llamadas a declarar las personas que considero que deben ser investigadas e inclusive uno de ellas cuatro veces no quiso hablar, recién lo hizo el pasado 7 de diciembre. Es decir, ya pasó más de un año desde que se inició la causa”, afirmó Soledad Bond, quien presentó una denuncia en la Justicia por considerar que su hijo no habría recibido la atención adecuada, en Estación Torrent primero y en Alvear después. Pero, además de solicitar celeridad en la causa judicial, remarcó que en la localidad se necesita un médico permanente y una ambulancia equipada para casos de emergencia. Por otro lado, días atrás, presentó una denuncia contra la actual intendenta Karina Gómez y el vice Carlos Gómez porque argumenta que -entre otras cosas- el dinero que habrían recibido para la sala de atención médica fue destinado primero a un polideportivo.

“Quiero saber qué le pasó a mi hijo, si alguien tuvo alguna responsabilidad en lo que le sucedió y, por supuesto, que mejoren la atención médica en el pueblo para que a nadie tenga que pasar por lo mismo”, dijo Bond en diálogo con El Litoral. Haciendo referencia a lo sucedido el 3 de junio del 2016. En aquella jornada, su hijo de nueve años -al salir del colegio- se habría caído arrodillado frente al edificio municipal por motivos que su progenitora desconoce hasta ahora.

Ella e incluso otras persona, entre ellas la Intendenta, acudieron a socorrer al niño, luego mediante un vehículo municipal lo trasladaron hasta el centro de salud. Pero allí no pudo ser atendido “porque estaba cerrado, no estaba ni la enfermera ni la ambulancia”, indicó Bond. No obstante, según consta en la denuncia, la Intendenta -quien también es enfermera universitaria- ingresó a las instalaciones con una copia de la llave y con las tareas de reanimación que le realizó al menor logró que recobrara la conciencia. En este punto, Bond acotó que en la sala el tubo de oxígeno no tenía carga y además le faltaban algunos elementos indispensables para su funcionamiento.

Precisamente ante la presunta falta de recursos para la atención médica y debido a que el chofer de la ambulancia les manifestó que estaba en Alvear junto con la enfermera realizando unos trámites, el menor fue trasladado en un vehículo municipal hasta el hospital alvearense. Y en el trayecto, aclaró Bond, se encontraron con la ambulancia de Torrent y si bien continuaron el camino con ese vehículo, el problema era que “no tenía oxígeno, ni suero y tampoco la enfermera actuaba cuando mi hijo comenzó a convulsionar”, señaló. Tras lo cual continuó: “Al llegar al hospital de Alvear me dijeron que iban a tener que trasladarlo a Santo Tomé, pero en la ambulancia de Torrent ya que la de ellos no estaba disponible. Ahí fue nuevamente todo un tema porque el chofer otra vez me dijo que estaba cargando nafta”. Y si bien, finalmente lograron trasladarlo al menor “recién un rato antes de llegar le intentaron poner suero. Pero cuando llegó a Santo Tomé, pese a los esfuerzos del personal médico, mi hijo falleció”, remarcó Bond, quien insistió “hasta ahora no sé qué le pasó a mi hijo, lo que sí sé es que ante una emergencia en la sala no había nadie, no tenía oxígeno y después toda una serie de carencias”.

Recursos

“Además de justicia por mi hijo, es necesario que la localidad pueda tener un médico permanente, más enfermeras y, por supuesto, recursos básicos como ser oxígeno”, subrayó Bond, que después de lo sucedido se mudó a Santo Tomé, pero “sigo en contacto con personas que viven allá y, por supuesto, no quiero que nadie pase por lo mismo”.

Por lo tanto, días atrás, la citada pobladora presentó una denuncia contra la Intendenta y la vice, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y anomalías en la administración de fondos municipales. Un planteo que fundamentó en que “habrían enviado $2 millones para obras en la salita y resulta que sin autorización del Concejo destinó esa plata para un polideportivo. Recién ahora está haciendo los trabajos que tendría que haber realizado hace tiempo”, expresó Bond. Tras lo cual, señaló otras supuestas anomalías en la administración de recursos públicos entre los que cita el uso indebido de vehículos municipales. Precisamente, cada una de las objeciones planteadas por Bond están detalladas en la denuncia que presentó ante la Justicia.