La Ley Provincial de Educación no prosperó y gremios esperan reabrir el debate

El proyecto de Ley Provincial de Educación finalmente no avanzó en la Cámara de Senadores, y los gremios docentes consideran que este freno se debió a las objeciones realizadas durante su tratamiento en las comisiones y esperan que el año que viene se retome un debate con participación de los distintos sectores involucrados.

Vale recordar que tanto los maestros autoconvocados como los sindicalistas coincidieron en que la normativa debe retornar a la Cámara baja, sobre todo por el artículo 78, que prohíbe a los menores de edad cursar en los colegios para adultos.

“Los senadores entendieron que no se tenía que aprobar esta ley como estaba”, resaltó el vocero de Suteco, Fernando Ramírez, además de destacar que las “observaciones contundentes” realizadas desde el arco sindical fueron clave.

Señaló que ahora se abre una nueva oportunidad para que el debate de este proyecto “vuelva a la sociedad y no a Diputados”. “Hace falta más convocatoria a la discusión, al debate, y que se acepten las disidencias”, remarcó.