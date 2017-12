Malvinas es una cuestión central en la provincia por la cantidad de hijos de esta tierra que fueron a la guerra del 82, de los cuales muchos volvieron y otros tantos quedaron en las islas, convertidos en héroes. La memoria fortalece y reivindica la causa, pero también cauteriza las heridas aún abiertas, un proceso cicatrizante que es largo, pero no por eso imposible.

Por eso, una noticia ligada a Malvinas que hoy se dilucidará genera una expectativa mayor. Sobre todo si se esperó 35 años. En este contexto, se vivirá en la jornada un momento tan especial como histórico en varias localidades correntinas. Integrantes de la Comisión Nacional de DD. HH. y de la fundación “No me olvides” visitarán el interior provincial para dar a conocer las conclusiones de los estudios de ADN sobre restos de ex combatientes enterrados como NN bajo esas frías lápidas con la leyenda “Soldado argentino sólo conocido por Dios”.

La comitiva mantendrá encuentros privados con familiares de conscriptos caídos en combate, oriundos de poblaciones como Goya, San Roque y Cruz de los Milagros, entre otras. En la ocasión, tal como adelantaron ayer a El Litoral, se informarán los resultados de los estudios genéticos de las muestras extraídas de los restos que este año fueron inhumados del cementerio de Darwin a través de una labor coordinada por la Cruz Roja Internacional, apoyada por ambos gobiernos en litigio, con el trabajo de los mejores exponentes en el mundo de la antropología forense y el acompañamiento de la organización “No me olvides”.

Hoy se conocerán los resultados en el caso de cinco correntinos y a partir de allí se difundirán sus identidades, para lo cual los familiares deben dar el consentimiento formal.

Esta es la fase final de una iniciativa argentina que comenzó a materializarse hace casi ocho años, después de un encuentro bilateral en, vaya paradoja, Londres. “No me olvides” fue impulsora de la investigación y el proyecto de realización de exámenes de ADN para identificar a los 123 caídos argentinos sepultados en el cementerio de Darwin, en Malvinas. Tras superar varias barreras en el camino, la tarea concluyó este año y demandó dos meses de exhumación para obtener las pruebas con las cuales cotejar las muestras tomadas a familiares de caídos en Malvinas. “Hoy tenemos un banco genético de 121 muestras, cuya mayoría ya fue cotejada y otras restan por hacerlo”, resaltó en diálogo con El Litoral Julio Aro, de “No me olvides”, un ex combatiente bonaerense radicado en Mar del Plata con asiduo contacto con la comunidad de Colonia La Elisa, San Roque. En ese poblado apadrinan la escuela del lugar que, justamente, lleva el nombre de Gabino Ruiz Díaz, un malvinero correntino que falleció en la guerra y hoy es uno de los casos que se intenta identificar.

“Estamos muy emocionados porque los familiares, especialmente las madres, recibirán los resultados de los estudios y es una gran posibilidad de cerrar su duelo, de saber dónde están enterrados sus hijos”, subrayó Aro.

También sigue de cerca la concreción del proyecto argentino el músico inglés Roger Waters, figura del prestigioso grupo de rock Pink Floyd. Waters fue clave en 2012 para ayudar a avanzar en los planteos de apoyo a la iniciativa por parte del Gobierno argentino comandado por Cristina Kirchner. Con todos los sectores en acuerdo, la Cruz Roja pudo avanzar en su misión y hoy se puedan dar los resultados de los estudios largamente esperados por madres, padres y hermanos de caídos en Malvinas. En Corrientes, hoy no va a ser un día común para la familia malvinera. (GAL)