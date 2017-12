Peña dijo que el dinero recibido por Etchevehere de parte de la Rural es la "liquidación de un ex empleador"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo hoy que el dinero que recibió de la Sociedad Rural el actual ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echevehere, constituye una "liquidación de su ex empleador", y que no observa "problemas de incompatibilidad" con la función pública.



Al ser designado ministro de Agroindustria, Echevehere renunció no solo a la presidencia de la Sociedad Rural Argentina, sino que también renunció como socio a la institución.



En diálogo con Radio con Vos, Peña fue consultado esta mañana sobre los $ 500 mil que recibió el ministro de parte de la SRA. Al respecto, Peña dijo que se trata de una "liquidación de su ex empleador", y sostuvo que no observa "problemas de incompatibilidad" con sus actuales responsabilidades en materia del área de política agropecuaria.