Peña insistió con que hubo "diseño político" en los incidentes por la reforma previsional

El jefe de Gabinete Marcos Peña volvió a considerar que los incidentes ocurridos en torno al Congreso Nacional durante los debates del proyecto de reforma previsional constituyeron una suerte de "escenografía" elaborada a partir de un "diseño político".



En la entrevista que concedió a la FM Radio Con Vos, Peña afirmó que "al populismo sin mayoría le cuesta entender que perdieron, que son representantes de una minoría y eso no tiene que enojarlos, sino hacerlos trabajar, como dijo Cristina en el Senado", en referencia a la exposición de Cristina Fernández de Kirchner anteayer en el recinto de la Cámara alta al plantear una cuestión de privilegio.



Dijo el ministro coordinador, además: "Yo no creo que lo que se vivió fue violencia política", por cuanto "la enorme mayoría de los que tiraban piedras, no eran militantes políticos" sino "mano de obra que se dedica a eso", y que ello "tiene que ver con la violencia del conurbano y otros lugares". En este sentido, Peña afirmó que "había una decisión de que en una sesión especial, se trate de generar un clima y una escenografía desde afuera, independientemente de cuánta gente esté de acuerdo o no con la medida, pero la escenografía de esa plaza tuvo un diseño político, sin duda".