Apenas un día después de su debut como senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner habló sobre las elecciones presidenciales de 2019 y anticipó que hará “todo lo que pueda” para que Mauricio Macri no sea reelecto, en caso de que el mandatario decida postularse.

Afirmó que el kirchnerismo debe tener “la suficiente amplitud y generosidad para construir una alternativa política”. Luego deslizó otro mensaje referido a su carrera política: “No me voy a ir de esta vida sin volver a ver a la gente nuevamente alegre”.

Las expresiones de la ex mandataria no hacen más que ratificar la promesa de poner palos en la rueda a la gestión macrista, hecha en los últimos días de su mandato. Es la misma actitud que adoptaron los kirchneristas que en distintos ámbitos también prometieron no dejar gobernar a Cambiemos.

Está más que claro que la coherencia interna del kirchnerismo no muestra dobleces. Dentro o fuera del gobierno, persigue de la misma forma una sola meta: imponer su dominio sin medir los costos.

Se pudo observar días atrás en ocasión del tratamiento parlamentario de las reformas económicas que derivaron en serios incidentes.

En la oportunidad hubo una correspondencia entre la locura de la calle, protagonizada por una minoría fuera de sí, y las voces de los diputados kirchneristas y sus aliados en el recinto. Afuera, las fuerzas de seguridad recibían casi pasivamente una agresión feroz que iba in crescendo, mientras adentro los legisladores kirchneristas, ayudados por los massistas y la izquierda extrema, denunciaban una represión deseada que en verdad no existía. Pedían, “en nombre del pueblo apaleado”, el levantamiento de la sesión. Una vieja táctica K: atacar y victimizarse. Extendieron el relato durante cinco horas, acaso esperando un muerto que no llegó. Podría haber llegado y hoy la historia sería otra.

El kirchnerismo juega con fuego y se alimenta del odio ideológico que avivó durante su gobierno. Ese odio irracional, capaz de identificar al gobierno de Macri con la dictadura, palpable aquel día entre las fuerzas de choque, es su capital y su instrumento político. Lo manipula con cinismo sin medir las consecuencias. Es nosotros o el incendio. O el incendio a secas, ya que el fuego de la destrucción puede significar para el populismo agónico la reconquista del poder.

No se puede esperar otra cosa del kirchnerismo. Pero sorprende que el sistema político ayude desde las instituciones a mantener su vigencia.

Con el apoyo de sus diputados a la estrategia de la violencia, Sergio Massa, esclavo del rédito inmediato, demuestra que no puede levantar la vista de la baldosa en la que está parado, acaso porque carece de un norte al que dirigirse. La ambigüedad del resto del peronismo, en sus diversas variantes, resulta en cambio más inquietante.

Sin líder, desorientados, los peronismos no kirchneristas no vislumbran aún el camino que podría llevarlos de nuevo al poder y parecen presos de una disyuntiva de hierro: colaborar o impedir.

Es difícil predecir cómo se resolverá esta indefinición, pero los antecedentes no son buenos: fuera del Gobierno, jugaron siempre a obstruir, esperando que el cuerpo extraño metido en su propiedad empezara a derrapar. Una vez en la banquina, con la ayuda de un empujón certero, el intruso por fin desbarrancaba. Sin embargo, hay una novedad que pone en duda esta receta.

En el páramo de sequía y corrupción que dejó Cristina Kirchner, perciben algo nuevo en la sociedad: un hartazgo profundo de las viejas prácticas del viejo partido, capitalizado por supuesto por Macri.

¿Colaborar, entonces? Eso también tiene su precio. En un país inviable, con un déficit insostenible, el Gobierno propone cambios de fondo. Esto, de llevarse a cabo, supone desmontar mafias y privilegios decantados durante décadas. Muchas de estas prebendas y negocios pertenecen a la corporación peronista, tanto en su vertiente política como sindical. Colaborar significaría entonces renunciar a estos privilegios.

Sin embargo, en un país donde la lucha por el poder ha sido la lucha por alcanzar esos privilegios, la disyuntiva del peronismo es aplicable a todos los sectores, incluidos los empresarios. Todos saben que la Argentina está en una situación terminal, todos claman por un país normal, más racional, pero ¿quién está dispuesto a ceder algo?