Con aroma K

Por José Luis Espert

Nota publicada en infobae.com

A la inflación, Cambiemos nunca se la planteó como algo que había que eliminar porque genera ineficiencia en la asignación de recursos al no permitir planificar adecuadamente y meter ruido en todo proceso de valuación, sino porque es una máquina de generar pobres (cosa que también es cierto).

Si el diagnóstico hubiera sido el primero, en su debut en la Casa Rosada Mauricio Macri no nos hubiera regalado aquel tierno “dancing” en el balcón junto con su esposa y su hijita, sino que por Cadena Nacional hubiera dicho más o menos algo como “ahora se viene, sangre sudor y lágrimas”.

Pero no. El “duranbarbismo” es una máquina de ganar elecciones y realizar vaguedades en la gestión. Para el relato M, a la inflación había que bajarla para no generar más pobreza, retomar el crecimiento a toda costa, generar empleo y mejorar los salarios… De ahí al “populismo monetario” actual había un paso.

Así es que se pretendió bajar una tasa de inflación del 30% en 2015 que pasó a 40% el año pasado con la cantidad de dinero creciendo en un piso de 30%, sólo afectando a la expectativa de inflación con la tasa de interés en la que interviene el Bcra, la del mercado de Lebac.

Mi colega en la Ucema, el profesor Carlos Rodríguez, explicó con claridad lo que habría que hacer hoy para realmente bajar la inflación. Básicamente, abandonar el sistema de “metas de inflación” que enamora a los técnicos del Bcra y concentrarse en instrumentos más concretos, más terrenales como el dólar o la cantidad de dinero.

Pero no. Insólitamente el Gobierno, días atrás, representado por su Jefe de Gabinete Marcos Peña, su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, su ministro de Finanzas, Nicolás Caputo y el presidente del Bcra, Federico Sturzenegger, algo así como “Los 4 Fantásticos”, se presentaron en conferencia de prensa y nos dijeron que las metas de inflación para 2018-2019 pasaban del 15% al 25% (+67%) “porque ahora tenían más información”¿?

No sólo dijeron que continuarían con la hasta ahora fracasada metodología de las “metas de inflación”, sino que no dijeron absolutamente nada de cómo harían para cumplir las nuevas metas que hasta ahora incumplirán (2016-2017) por más de 70% respecto de las fijadas originalmente. Insistieron en sus metas de Adelantos Transitorios al Tesoro como si la compra de dólares de la deuda externa pública que hace el Bcra contra pesos para asistir al Tesoro no tuviera similares efectos inflacionarios.

Machacaron que cumplirán unas metas fiscales que ellos mismos se arman para poder cumplir (sólo la Nación, base caja, sin intereses de la deuda, sin Provincias y sin Municipios). Nada dijeron de un cada vez más necesario canje de Letes del Tesoro contra las Lebacs del Bcra para que la autoridad monetaria pueda realmente hacer política monetaria y no ser un simple financista de un Tesoro deficitario como hoy que tiene que rezar para renovar un monumental stock de deuda remunerada en los $1.200.000.000.000 que vence cada 90 días (1.2 billones de pesos de los nuestros). Mostraron cifras de deuda pública sin la deuda intrasectorpúblico cosa que no se hace casi en ningún lugar respetable del mundo y más con un Bcra “secuestrado” por toda la deuda colocada para/por el gobierno.

En definitiva, una conferencia de prensa convocada para avisarnos de unos cambios de metas de inflación por culpa de sus errores de concepto y para que les creamos por una cuestión de fe y esperanza.

Todo muy poco serio. Hasta parecía que la delirante de Cristina, más que en el Senado, estaba presente en la Casa Rosada.