El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, informó que aún están evaluando el pago de un plus de fin de año a empleados municipales. “Estamos complicados”, indicó el Jefe comunal respecto del extra.

El titular del Ejecutivo de Capital redujo las expectativas respecto de la posibilidad de otorgar un monto extraordinario en enero a trabajadores comunales. “Estamos estudiando, estamos muy complicados con eso”, dijo a la prensa.

El mandatario comunal ratificó en la mañana de ayer convenios de cooperación con el Pami y la continuidad del Club de Día en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Ciudades Correntinas. Luego habló con la prensa sobre el plus y los resultados que está arrojando el censo que se realiza a los empleados del sector (ver nota).

El extra fue una posibilidad que se barajó durante la campaña electoral tanto municipal como provincial. En septiembre, el otrora candidato, ahora gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, había expresado su respaldo al Intendente de Capital para que concrete el “plan hídrico” y su compromiso de habilitar fondos para que otorgue un “plus” salarial a los empleados municipales. Fue en el acto que ECO+Cambiemos realizó en el barrio San Gerónimo, donde también se emitió un reclamo formal a la Nación por Yacyretá. “Vamos a hacer mil cuadras de pavimento en estos cuatro años que tenemos por delante con Eduardo (Tassano), a quien también le voy a ayudar a que pueda pagar un plus a los empleados del Municipio”, había dicho entonces Valdés.

Más adelante, Tassano reafirmó dicha posibilidad. Sin embargo, la situación financiera pareciera no ser la esperada. El Intendente y su responsable económico, Guillermo Corrales, mantuvieron un encuentro días atrás con el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres. Conversaron sobre instrumentos financieros para afrontar las obligaciones comunales.