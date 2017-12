Dieron de baja temporal a 800 empleados Neike

La semana pasada comenzó el censo de empleados municipales para evaluar la situación de cada uno y las funciones que prestan en las distintas dependencias de la ciudad. Sin embargo, a pocos días del inicio del proceso, se abrió un polémica porque el Ejecutivo comunal dio de baja temporalmente a unos 800 trabajadores que son beneficiarios del Programa de Inserción Laboral “Neike Chamigo”.

Se trata del sector que menor monto percibe y por ende, los primeros en cobrar. Ayer se dieron a conocer quejas de empleados que no pudieron acceder al beneficio. Desde la Comuna indicaron que se está revaluando la situación porque mediante el censo detectaron que funcionarios de tercera línea de la gestión anterior estarían “camuflados” como personal Neike.

Por su parte, el ex intendente Fabián Ríos manifestó su descontento a través de su cuenta oficial en una red social, por estas “cesantías”.

Ayer el intendente Eduardo Tassano ratificó la decisión. “Hubo dos programas, el Plan Neike y el llamado Neike cupo. Hubo quienes fueron pasados a último momento del Neike cupo al oficial. Son 800 los casos”, dijo el Jefe comunal.

“Es un cargo político que está asociado a los diferentes referentes que trabajaban en el gobierno anterior. Creemos que cuando finaliza un mandato, esto debe finalizar”, expresó a radio Dos el titular del Ejecutivo de Capital.

No obstante, explicó que la situación es temporal debido a que continúan evaluando. “Debemos elucidar a los verdaderos Neike”, expuso el Intendente. En tanto, el censo continuará en enero y se espera que termine en dicho mes. Una vez cumplimentado este paso, se evaluarán traslados y capacitaciones.