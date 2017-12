Comercios: por ahora, en el centro hay menos venta en relación a Navidad

En el centro de la ciudad de Corrientes hay una marcada disminución en el movimiento comercial. Desde varios negocios comentaron a este medio que “está muy baja la venta en relación a la semana pasada”, pero que esperan repuntar para hoy.

Los locales de indumentaria, sobre todo aquellos de precios más bajos como uno ubicado por Junín entre San Juan y Mendoza, se podía ver el negocio repleto de gente. Las jugueterías no tuvieron la misma salida de mercaderías pero esperan que Los Reyes ayuden a mejorar la situación.

“No estamos vendiendo nada en comparación a la semana pasada, todavía no sabemos si vamos a abrir el domingo. En Navidad se vendió muy bien pero menos que el año anterior”, sostuvieron desde la casa Locuras.

Por otra parte, Griselda, que vende juguetes en la peatonal, dijo: “Para Navidad se trabajó mucho, la gente compró de todo, hay juguetes desde los 70 pesos, pero no se fijaban en el costo, compraron los más caros”.

“Recién hoy (por ayer), comienza el movimiento en el centro. Creemos que mañana (por hoy) habrá más demanda. El domingo pasado vendimos muy bien y este domingo también trabajaremos”, dijo Gonzalo de una casa de cotillón frente a la plaza Vera. En este local, “para Navidad se vendió mucho lo más chico o barato, para Año Nuevo buscan las luces que cuestan desde 350 pesos”.

Cabe recordar que el miércoles pasado El Litoral publicó que desde la Apicc informaron que si bien repuntaron las ventas en los comercios, no pudieron superar a las del año pasado.

Por otra parte, en algunas carnicerías contaron a este medio que esperan para hoy que las ventas mejoren. Este es otro de los rubros más requeridos para estas fechas festivas.