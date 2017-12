n Unos días antes de asumir, el ahora intendente de Goya Ignacio Osella realizó una presentación judicial para objetar tanto la modificación de la ordenanza que regulaba los pases a planta como así también las resoluciones mediante las cuales la gestión saliente habría incorporado como personal de planta a más de medio millar de empleados. El Juzgado Civil y Comercial dio lugar al planteo y ordenó la suspensión de la aplicación de las citadas normativas, mientras se resuelve la cuestión de fondo. Ante esta situación, el ahora jefe comunal Ignacio Osella emitió ayer una resolución que ratifica lo estipulado en el fallo. En este punto aclaró que durante el mes venidero analizarán cada caso. Mientras que ATE también estudia los pasos a seguir “para defender a los trabajadores”, argumentaron.

“Hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas por Francisco Ignacio Osella” y “en consecuencia suspender la vigencia y efectos de las ordenanzas Nº 1.960; 1.961 (17/10/17); la Nº 1.971 y la 1.973 (01/11/17)” , como así también una serie de resoluciones a través de las cuales se ejecutaron los pases a planta en octubre pasado. Así, lo determinó el juez Roberto Candas, quien además consignó en el artículo 2 que la Municipalidad “deberá dictar los actos administrativos pertinentes a los fines de hacer efectiva la presente resolución, notificando a cada uno de los posibles beneficiarios de las normativas suspendidas” para que los mismos “puedan ejercer adecuadamente su derecho a defensa”.

Precisamente, con base en este último requerimiento del magistrado fue que ayer el intendente dictó la Resolución N° 2.257.

Análisis y cambios

“Al suspenderse los pases a planta, todos conservan sus puestos de trabajo, pero con la relación laboral que tenían anteriormente con el Municipio, es decir, contratados”, expresó Osella al ser consultado por El Litoral.

Al mismo tiempo, aclaró que durante el mes venidero “se analizará cada caso porque consideramos que podrían existir anomalías en esas incorporaciones, entre ellas, las designaciones de familiares de ex funcionarios”.

Por su parte, el secretario general de la delegación de ATE en Goya, Mario Benítez expresó a El Litoral que “cerca del mediodía nos enteramos de la resolución judicial. Tuvimos contacto con trabajadores que son damnificados por esta medida y también con concejales que en su momento aprobaron la ordenanza que modificó algunos requerimientos para los pases a planta”.

En este marco, recordó que “por mayoría, el Concejo resolvió reducir de cinco a dos años la cantidad exigida a los contratados para que sean incorporados como personal permanente e incluso también se estableció que podían pedir su blanqueo, quienes durante esa cantidad de tiempo estuvieron trabajando como jornalizados”. “Aunque en la práctica sólo se implementó el primero de los casos”, aclaró Benítez.

Seguidamente, comentó que están analizando las medidas que adoptarán para “garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores” que consideró que “fue otorgada con base en una ordenanza constitucional”.

No obstante, indicó que “si el Ejecutivo encuentra que alguien falsificó documentación para ser incorporado como personal permanente, por supuesto que no nos vamos a oponer a que lo deje sin efecto. Pero todos aquellos que estén encuadrados en la ordenanza aprobada por la mayoría de los concejales no tienen por qué perder su derecho”.