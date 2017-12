Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

Un cambio trascendental tuvo la vida deportiva de Ignacio Monzón en el 2017. Dejó la etapa Juniors y se metió de lleno en el tenis profesional internacional. Con 19 años, el correntino terminó la presente temporada en el puesto 1.044 del ránking de la ATP gracias a sus actuaciones en los torneos de categoría Future.

“Fue mi primer año compitiendo a nivel profesional. El balance es muy positivo. Se sumó y se aprendió mucho. Logré mucha experiencia y conseguí mis primeros puntos en el ránking”, comentó el jugador que en el 2016 había ganado varios torneos del AAT (Asociación Argentina de Tenis) Pro Tour.

“Una vez que pasás de junior a profesional la diferencia es enorme. Te das cuenta de que el salto es muy grande entre una y otra etapa. En el profesionalismo no hay ningún partido fácil y nadie regala nada. Hay que estar preparados mentalmente, no sólo en la parte deportiva”, manifestó en contacto con El Litoral.

Monzón relató que “al principio cuesta adaptarse pero jugué muchos partidos a lo largo del año, sumando cosas a mi juego y aprendiendo de todo lo que significa estar en el circuito”.

Para encarar el nuevo desafío, junto con su grupo de colaboradores, optó por viajar a Croacia y Portugal a principios de año. “La decisión de ir a Europa fue para conocer otros lugares, saber cómo se compite afuera y tener roce con jugadores desconocidos. Además, durante los primeros seis meses la agenda es muy complicada en Sudamérica donde hay muy pocos torneos”.

El camino no fue sencillo dado que en Croacia, durante el mes de marzo, recién en su tercer torneo (Future 4 en Opatija) pudo ingresar al cuadro principal, donde llegó hasta la segunda ronda después de ganar tres juegos en la qualy.

“Tener que jugar las clasificaciones hacen las semanas competitivas más largas, con un desgaste físico importante dado que se deben jugar tres o cuatro partidos para ingresar al cuadro y allí te esperan rivales de mejor nivel. Una vez que podés ingresar en forma directa se hace relativamente más fácil encarar los partidos con mayores chances de triunfos y eso permite sumar puntos”, reconoció el jugador de 19 años.

El recorrido del correntino siguió en Portugal antes de volver a la Argentina en el mes de junio. Después disputó dos certámenes en Colombia y en el Future 4 que tuvo lugar en Rosario recibió una invitación especial para entrar en las llaves por el campeonato.

La serie de torneos donde tuvo acceso directo por ránking comenzó en el Future 8 de Argentina que se disputó en Corrientes y donde fue eliminado por Agustín Velotti. Previamente también participó en diferentes campeonatos en Bolivia.

“Uno de los primeros objetivos de la temporada fue sumar los puntos necesarios para intentar evitar las clasificaciones. Eso se logró. Las últimas tres semanas en la Argentina fueron buenas. Pude sumar puntos y hacer buenos partidos con jugadores que tienen mejor ránking que el mío”, afirmó.

Durante la temporada que se va, su tenis también debió adaptarse a las nuevas exigencias. “A lo largo del año fuimos modificando varias cuestiones técnicas en mi juego. Trabajamos mucho con el saque y también en fortalecer la solidez desde el fondo. Además, se buscó ser competitivos durante todos los partidos, en este aspecto es clave la parte mental”.

Ignacio Monzón se encuentra disfrutando de un merecido descanso en Corrientes antes de volver a los entrenamientos en la Academia Pro que funciona en Resistencia junto con su profesor Ignacio González King, el preparador físico Ricardo Orban, los ayudantes Diego Valenzuela y Facundo Gómez, además de otros profesionales que completan el cuerpo técnico.

“Por ahora no tenemos planificado cómo vamos a encarar competitivamente el 2018. Por el momento unos días de vacaciones y arrancamos la pretemporada el 15 de enero. Durante las 5 o 6 semanas de preparación terminaremos de definir los torneos que jugaremos, veremos si vamos de nuevo a Europa o qué opción tomamos”.

La participación en el circuito internacional de tenis tiene un costo económico importante, por eso “tengo que agradecer el respaldo de mi familia que sin ella no podría practicar el deporte que me gusta. También tengo que destacar el gran trabajo de todo el cuerpo técnico y la presencia de mis amigos que me respaldan y me animan sobre todo cuando estoy mucho tiempo lejos de la provincia”.

El 2017 fue el primer año en el profesionalismo. Ahora llega el momento de la consolidación y crecimiento dentro de un deporte que demanda una gran exigencia.

LO MEJOR

Durante el 2017, la mejor actuación que tuvo Ignacio Monzón en el cuadro de individuales fue en el Future 3 de Bolivia que se jugó en Santa Cruz. Allí llegó hasta los cuartos de final después de vencer a Santiago Solari (Argentina) y Christopher Díaz Figueroa (Guatemala). En el juego por alcanzar las semifinales, perdió con Hugo Dellien (Bolivia).

En este torneo, ingresó al cuadro principal después de superar la clasificación (tres triunfos).