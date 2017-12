n El bicampeón de la Liga Correntina de Fútbol, Curupay, apuesta fuerte con miras a su participación desde el 28 de enero en el Torneo del Interior. Se confirmó la incorporación del delantero con reciente paso por Mandiyú, Diego Monzón, y también ayer acordó su arribo el arquero que vistió los colores de Huracán Corrientes durante la última temporada, Cristian González.

El Maderero, ayer a la tarde, cerró un acuerdo con González, un experimentado arquero que empezará a trabajar esta misma tarde con el resto del plantel en la cancha de Santa Rita. Será el último ensayo de la semana, luego los futbolistas tendrán un merecido descanso para celebrar el Año Nuevo.

Para el cierre de la semana, Domingo Centurión y su cuerpo técnico quieren complementar los trabajos que se están haciendo en la arena, que exigen un mayor esfuerzo físico, con algo de fútbol.

El plantel “maderero” desde el martes trabajó en la arena de la playa Arazaty y ayer no fue la excepción. Con algunas caras nuevas como la de Diego Monzón luego de su paso por el Deportivo Mandiyú, club con el que compitió en los certámenes Federal B y A. Monzón prácticamente no tuvo minutos en los últimos meses y decidió cambiar de rumbo.

Ya venían trabajando en el club otros dos delanteros de refuerzo: Guillermo Barreto, ex Ferroviario y otros clubes, que estuvo jugando recientemente con Fontana el Federal B, y también el ex Quilmes Gerardo Gauto, proveniente de Juventud de Tirol, otro que se cruzó el puente para regresar a un equipo correntino. Además de otros jugadores que pasaron del Tren Verde a Curupay, como por ejemplo los defensores Esteban Valenzuela y Yoel Badaró, y los mediocampistas Emiliano Brunetti y Juan Miérez, por mencionar algunos de los nombres del medio local con que el Maderero reforzó a la base del plantel bicampeón de la Liga Correntina de Fútbol.

Con estas últimas dos incorporaciones de González y Monzón se completó el plantel conducido por “Mingo” Centurión. El viernes 5 de enero el Maderero disputará su primer amistoso ante Don Orione de Barranqueras, hasta el momento en cancha de Huracán Corrientes.