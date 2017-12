ROBERTO CAPARA

Llamó la atención que el seleccionado italiano quedó al margen del Mundial de Fútbol que se avecina. Su trayectoria no se condice con el presente, aun cuando hubo quienes lo preveían.

Una pregunta básica se relaciona con el nivel de los futbolistas. Italia, como otros países, está cargada de jugadores extranjeros que por tal razón, salvo alguna excepcional nacionalización, pueden jugar para el elenco nacional: caso Juan Pizzi en España.

¿Cómo pretender un goleador eficaz en la “squadra azurra”, si los más efectivos son argentinos: Mauro Icardi y “Pipita” Higuaín? En España son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En Inglaterra el “Kun” Agüero. Y hay más casos.

El presidente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol de nuestro país, Michael Stura manifestó que la cantidad de jugadores extranjeros en los clubes “atenta contra el desarrollo de este deporte en el país”.

Es algo similar a lo que ocurre en el fútbol importador que, por razones económicas, no es el argentino.

La dicotomía entre el nivel del espectáculo costoso, pero no siempre redituable, genera cuestiones no siempre agradables para todos, aun cuando sí se torna inevitablemente oneroso y demandante.