n Un doble homicidio con “sello mafioso” ocurrió en las últimas horas en Santo Tomé, donde la Justicia aprehendió a cuatro personas quienes guardarían relación con la brutal muerte de dos ciudadanos paraguayos, que llegaron a la ciudad correntina el pasado 19 de diciembre.

La mujer de uno de ellos brindó detalles concretos a la Policía que le facilitó avanzar con la investigación. La señora, Rosalba Gómez Montaña, reveló que su marido se dedicaba a la venta de cigarrillos de la marca Rodeo y que viajó a Corrientes para cobrar una transacción relacionada con ese negocio.

En primer término los efectivos hallaron el cuerpo sin vida del esposo Benedicto Ramón Espínola Cristaldo de 47 años, oriundo de Encarnación, Paraguay.

Sucedió el jueves por la noche. Ayer encontraron el otro cadáver de una persona de quien sólo se sabe que se llamaría o apellidaría Benice.

El primero apareció en el curso de agua de un arroyo rodeado de pinos del paraje Atalaya, distante a unos 10 kilómetros al Norte de Santo Tomé por Ruta Provincial 94, precisó el portal DigitalSanto Tomé.

Además, con base en un informe de la Unidad Regional Quinta, establecieron que estaba en avanzado estado de descomposición, tenía al parecer varios disparos de armas de fuego y un brazo totalmente mutilado. Esta persona venía siendo buscada desde la semana pasada, luego de que su esposa radicara la denuncia formal de su desaparición ante la Comisaría Primera de aquella ciudad.

Además, la señora brindó detalles que permitieron avanzar con rapidez a los investigadores. Relató que su marido viajó a la provincia de Corrientes junto con otra persona de su país para “cobrar una deuda”.

Señaló además que decidió radicar la denuncia porque su esposo no daba señales de vida y ya habían transcurrido varios días de su partida.

Aseguró que antes de emprender su viaje a la Argentina, Cristaldo le advirtió que al lugar donde viajaba en Santo Tomé no había señales de celulares, situación que llamó la atención a los efectivos, según admitió una alta fuente policial.

Detenidos

Otro aporte significativo para la causa fue el hecho de que la señora entregó una zapatilla de su esposo, la cual fue colocada en el hocico de un perro adiestrado llamado “Wilson” que pertenece a la Policía de Corrientes y que se halla en Paso de los Libres.

El animal los guió hasta el establecimiento rural de una persona identificada como Alejandro Guillén, quien está detenido y seriamente comprometido con el doble homicidio.

En ese contexto también detuvieron a dos hermanos de nacionalidad brasileña de apellido Straziak y un tercer brasileño identificado como Nilmo Valdeci.

En el marco de la causa aun existen puntos oscuros, pero el proceso está bastante avanzado.

Otro dato clave fue el aporte de un remisero cuyo testimonio cerró la trama para avanzar tras los rastros de los buscados.

El trabajador del volante habría dicho a los efectivos policiales que días atrás en horas de la noche, dos personas con tonada paraguaya solicitaron un remis para ser trasladados hasta una chacra situada en el Paraje Atalaya en el sector más conocido como Loma Fina.

Las precisiones aportadas, llevaron a los investigadores a dar con los presuntos autores de la muerte de los ciudadanos paraguayos.

A uno de los brasileños se le habría encontrado incluso en su poder el celular de la víctima. Argumentó ante los investigadores que habría adquirido el aparato de Espínola Cristaldo, pero esto no convenció mucho a los pesquisas y terminó detenido.

Las mismas fuentes señalaron que la justicia ya solicitó a las autoridades locales del Banco de Corrientes los videos de las cámaras de seguridad para poder profundizar en la investigación sobre la pista que la víctima había llegado a Santo Tomé.

Hay quienes aseguran que Espínola Cristaldo efectivamente concurrió a la entidad bancaria donde cobró una suma de dinero no determinada aún, y que alguien sabía de sus movimientos. De ahí que no se descarta que le siguieran sus pasos para luego sacarle el dinero y terminar con su vida.

Autoridades judiciales, policiales y de Bomberos Voluntarios se constituyeron ayer al lugar donde fueron hallados los cuerpos, donde se realizaron las pericias. Los cadáveres fueron llevados a la morgue para una autopsia cuyos resultados serán de gran importancia para el expediente judicial.