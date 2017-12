Sigue el enigma en torno al brutal crimen de Justa Valenzuela, la anciana de 86 años que apareció sin vida el día 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) en el cementerio de la localidad de 9 de Julio, a unos 180 kilómetros de la ciudad de Corrientes.

Pese a que hay cuatro personas detenidas por el hecho, quienes se hallan en la ciudad de Goya a disposición del juez Carlos Balestra y el fiscal Francisco Arrué, ahora el relato de una sobrina de la anciana despertó una nueva incógnita.

Gladys Gómez sospecha que detrás del crimen de su tía que apareció golpeada y con un crucifijo en la boca, están los miembros de una iglesia no católica con sede en calle San Martín casi Salta. En declaraciones a FM Radio Dos, admitió que “yo hablaba con mi tía casi todos los días. Y habíamos hablado últimamente, a principios de diciembre cuando le comenté que iba a ir a Corrientes y planeamos almorzar juntas. Me dijo que estaba pintando su casita y que la íbamos a estrenar almorzando”.

Añadió que “antes de ir a Corrientes me cansé de llamarla, pero no pude hablar con ella y pensé que estaba en la iglesia porque vivía ahí”, expresó la mujer en referencia a una que tiene su sede por calle San Martín casi Salta.

“En una de las últimas conversaciones me dijo ‘ya estoy cansada, chamiga, me piden y me piden mucha plata, ya les di todo”, describió en referencia a los integrantes de dicho grupo religioso.

Frente a tal situación, Gómez dijo haberle sugerido a su tía que “no vaya más, que eso es una empresa, que le iban a querer sacar todo, y me admitió que le dijeron que venda su casita y se vaya al centro. Yo le dije que me la venda a mí, que yo quería esa casa. Pero ella nunca quiso dejar su hogar”, comentó.

En el expediente aparece la propiedad ubicada en el barrio Colombia Granaderos en medio de una triangulación económica.

Justicia

“Después me entero de todo lo que pasó. Mi tía era una señora muy buena, educada, decente, el que lo hizo lo tiene que pagar, yo quiero justicia por mi tía”, manifestó.

“En Corrientes están mis hermanos y mis primos. Hay un primo del Chaco que más la frecuentaba. Fue él quien se presentó y movió todo después de lo que pasó. Hablé con mi prima también de Buenos Aires que estuvo en Corrientes, que fue a Goya y vio todo; y que ella la llamó y no pudo hablar”, indicó.

Agregó en tal sentido que Valenzuela “no me dijo nada, no me comentó nada de alguna operación que estaba por hacer. Pero ella confiaba en los hermanos de la iglesia. Era muy buena y les contaba todo lo que hacía”, manifestó. Añadió que “yo les aseguro que ella nunca quiso ni pretendió vender la casa, yo sólo le dije que se acuerde de mí si quería vender su propiedad, pero ella me dijo que es su casa y que ella no quería dejarla”, advirtió.



Sospecha

Gladys Gómez insistió en que sospecha “de esa gente de la iglesia, son los únicos que están ahí y que saben sus cosas, pero el pastor tiene que saber algo de lo que le pasó a mi tía.

Yo creo que eran gente de la iglesia y ella comentó seguro que la sobrina iba a estar con ella, por eso se apuraron a hacer lo que hicieron. Los responsables tienen que ir a la cárcel y pudrirse ahí, espero que esto se haga justicia y que salga a la luz todo”, enfatizó dolida la mujer.