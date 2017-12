El ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres no se mostró preocupado por el repunte del dólar y desestimó las versiones que indicaban que habría retrasos en los proyectos de obras públicas anunciadas para Corrientes y financiadas por la Nación. “Es una tontería decir que a raíz de la suba del dólar habrá retrasos en las obras proyectadas”, dijo el funcionario a El Litoral.

“No tiene por qué haber retrasos en las obras. Están las leyes vigentes en materia pública que determinan las correcciones de precios, que deberíamos hacer y se harán en la medida que se justifiquen”, explicó el ministro Vaz Torres para poner fin a las especulaciones sobre un posible retraso en las obras anunciadas para Corrientes y que serán financiadas por la Nación.

Para Corrientes están proyectadas por el Gobierno de Mauricio Macri obras en la Ruta 40; la 126; el puerto de Itá Ibaté y la autovía de Capital.

“Es una estupidez decir que cayó la obra pública porque aumentó el dólar. No se puede titular así. El periodismo debe ser responsable”, lanzó el ministro.

Sobre el repunte del dólar, Vaz Torres consideró que es “algo normal” ya que la divisa norteamericana “venía planchada”.

“No creo que los anuncios del equipo económico del Presidente hayan repercutido directamente en la suba del dólar. Hay varios factores que analizar. Siempre para fin de año, la gente demanda de más dólares, por el tema de las vacaciones y los paquetes turísticos. Creo que los anuncios nacionales tuvieron incidencia en las tasas de interés”, explicó el ministro.

Tras la decisión de “recalibrar” las metas y proyectar una inflación del 15% para 2018, que anunció el gabinete económico nacional, se aceleró la corrida en el mercado cambiario y el dólar saltó 67 centavos al récord de $19,46 en bancos y agencias de la city porteña.

Apoyo a las medidas

Luego de que el Gobierno nacional anunciara que se recalibrarán las metas de inflación a 15% en 2018, 10% en 2019; y 5% para 2020, un importante grupo de economistas respaldaron la medida al sostener que las nuevas metas son más realistas y que la modificación de las mismas no vulneran la independencia del Banco Central.

En este sentido, el ex presidente del Banco Central, Mario Blejer, destacó que “en los países que tienen metas de inflación, son fijadas por el Gobierno y no por el Banco Central, que tiene independencia, pero en los instrumentos para llegar a esas metas”. El economista explicó que “era una irregularidad que el Banco Central se fije sus propias metas, y esa irregularidad se corrigió”. “No tiene nada que ver con la independencia”, agregó Blejer.

De esta forma, resaltó que “es importante para el Gobierno fijar esas metas porque tienen que ver con el Presupuesto y con la actividad económica”, y manifestó que “fue una expresión de realismo, porque las metas no son algo que no se puedan tocar”. “Hay que corregirlas cuando haya habido algún tipo de desvío. Me parece correcto”, definió. En la misma línea, el ex titular de la autoridad monetaria, Martín Redrado, calificó a la medida como “un acto de realismo” y resaltó que “ayer vimos al presidente del Banco Central y a tres ministros con un objetivo común”.

Por su parte, el titular de la consultora Abeceb, Dante Sica, afirmó que “el Gobierno tomó una buena decisión” porque “sabía que no llegaba a esa meta del 10%, y el miedo más grande es esa sobreactuación a cumplir con una tasa muy alta y una depreciación del tipo de cambio”. “Esta ‘recalibración’ es confirmar el rumbo de la política económica”, añadió.

En tanto, Fausto Spotorno, miembro del equipo de Orlando Ferreres, señaló que “la primera cosa buena es que se trajo la meta de la inflación a la realidad”. Asimismo, el economista Lorenzo Sigaut Gravina de la consultora Ecolatina, calificó al anuncio como “positivo”.