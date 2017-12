Valdés recibió a Camau: “Se vienen tiempos de desarrollo”

n En el marco de las actividades que el gobernador Gustavo Valdés lleva adelante, que consisten en tomar contacto con intendentes, legisladores y referentes de los diferentes sectores políticos de la provincia, y ante una solicitud del senador nacional y ex candidato a gobernador Carlos Mauricio Espínola, lo recibió y departió sobre la realidad nacional y las acciones que se pueden articular de manera conjunta para mejorar la calidad de vida de los correntinos.

Dialogaron sobre impulsar las actividades productivas, que generan desarrollo, creen fuente de trabajo, que impacten en el crecimiento y se conviertan en una herramienta fundamental en el proyecto de lucha contra la pobreza.

Desde que asumió Valdés se ha impuesto una agenda de trabajo con los diferentes sectores políticos, jefes comunales y referentes sociales de Corrientes, a fin de analizar la situación imperante y proyectar acciones para el futuro inmediato en forma conjunta, en ese marco recibió a quien compulsara con él por el sillón de Ferré.

Durante el encuentro analizaron el trabajo legislativo, la importancia que tiene para la marcha del país y la provincia, y sobre todo pusieron el acento en analizar aspectos relacionados a las actividades productivas, que generen trabajo, crecimiento y desarrollo, que entienden tendrá un fuerte impacto en la mejora de la calidad de vida de la población, convirtiéndose asimismo en una herramienta esencial en el proyecto de lucha contra la pobreza, uno de los objetivos centrales de la administración local.

Tanto el gobernador Valdés como el senador Espínola, dejaron en claro la necesidad de trabajar en conjunto, en función de los objetivos superiores que tienen cada uno de acuerdo a su responsabilidad por el mejoramiento general y la consolidación de Corrientes como una provincia de oportunidades y bienestar para su población

“Las elecciones ya pasaron. Hoy es tiempo de trabajar en proyectos necesarios para Corrientes, que podamos generar empleo, que se mejore el sistema energético. Es primordial que lo que debatimos en campaña hoy sea la agenda de trabajo para que se haga realidad”, expresó Espínola, en contacto con la prensa, tras reunirse con Valdés.

“Podemos ser opositores pero no debemos perder el sentido del por qué estamos en política y es para que a los correntinos les vaya mejor”, dijo.

Camau respondió cómo se gestó el encuentro: “Le mandé un mensaje diciendo que cuando él tenía un tiempo que me reciba y me avisó que venga. Le expresé mi respaldo a su gestión, aunque siempre dejando en claro nuestro posicionamiento respecto a cuestiones puntuales”.

Más tarde, Valdés recibió también al intendente de la ciudad de Paso de los Libres, Martín Ascua. El encuentro tuvo lugar en el despacho del mandatario provincial.