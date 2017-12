Malestar de empleados judiciales por el corrimiento de la feria

El Sindicato de Empleados Judiciales de Corrientes (Sitraj) manifestó su malestar por el corrimiento de la feria judicial, la cual habitualmente inicia en las dos últimas semanas de diciembre, ahora se prorrogó al 1 de enero de 2018.

“Lo anticipamos cuando el STJ (Superior Tribunal de Justicia) dispuso por Acuerdo este año que la feria de verano arranque el 1 de enero. Como un fracaso anunciado, la semana de actividad entre el 24 y el 31 de diciembre resultó en un desgaste innecesario para empleados y funcionarios judiciales”, expresaron desde el sindicato a través de un comunicado remitido a la prensa.

“Los pasillos y mostradores de la Justicia estuvieron prácticamente desiertos. La merma se notó en todas las oficinas, incluso en las que no paran durante la feria (Penal y Familia)”, añadieron.

Sitraj cuestionó la medida al considerar que genera desgaste en el personal. Indicaron que se trata de una de las ideas establecidas en el programa nacional Justicia 2020 al cual vienen criticando desde su presentación.

“En nada contribuyen a dar respuestas eficaces a los justiciables. Porque los trabajadores judiciales no somo privilegiados. Somos empleados que cumplimos más horas que las reglamentarias. No somos responsables de la falta de credibilidad del Poder Judicial”, apuntaron. Expresaron, además, que este tipo de medidas atentarían contra derechos laborales adquiridos.